5山老鼠竊價值49萬扁柏 二審重罰每人各11倍539萬

白牌車司機黃男去年收受報酬載多名越南籍男子，前往南投縣國有保安林地，鋸貴重的扁柏13塊，重396公斤，價值新台幣49萬500元，台中高分院認黃男等人，嚴重殘害寶貴森林資源，依違反森林法將黃男判刑1年4月，同夥的4名越南男子各判刑1年6月，並依所竊取扁柏價值的11倍裁罰，對黃男等5人每人各併科罰金新台幣539萬5500元。涉案的4名越南籍被告於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

合議庭以森林主產物為貴重木者，併科贓額10倍以上20倍以下罰金，本案被告共同竊得扁柏角材共14塊，材積共0.55立方公尺，合計總重396公斤，價值49萬500元，數量非少，價值不低，認以併科贓額的11倍為適當，對每名被告併科罰金各為539萬5500元。

二審開庭時，黃男僅坦承載送越南籍人士上下山，否認不法犯行，辯稱「我是接獲一名台灣人撥電話叫車，搭載周男等人上山，我不知道他們去竊取木頭，看到他們在搬運木頭，當時木頭用黑色塑膠袋包起來，我也不知道裡面裝木頭」，合議庭不採信，予以判刑。

判決書指出，謝男（一審判決後未上訴，已判決確定）與越南籍人士朱庭寶 、武文平 、阮世北、阮世越、阮男（在二審撤回上訴，已判決確定) 、周男 (譯名，檢察官通緝中），黃男是白牌車司機，共組山老鼠集團，竊取森林主產物貴重木。

去年7月1日，由黃男駕駛自小客車以每趟3500元為代價，搭載周男、朱庭寶等6名越南籍人士至南投縣仁愛鄉台14甲線25.5公里處，周男等6人下車後，步行前往南投林管處埔里工作站霧社分站管轄之埔里事業區第134國有保安林內，切鋸貴重木扁柏14塊（合計總重396公斤) 後，再搬運至第134國有林班地內。

期間周通知謝男，由謝於去年7月2日駕駛車租賃小客車，載送食物前往台14甲線25.5公里處提供補給。同年7月7日下午，由周持不詳行動電話聯絡謝，以每趟5000元代價，要求謝駕車至台14甲線25.9公里處搬運扁柏角材。

另名同夥聯絡黃駕駛車前往台14甲線25.5公里處接應，於同日深夜，兩車到場後，由朱庭寶、周、阮世越、阮等從台14甲線25.9公里處旁山上，徒手搬運扁柏角材沿山坡滾至路邊，再由周指揮武文平、阮世北徒手搬運扁柏角材至謝所駕駛的車內。

搬運完成後，周及朱庭寶等5人則搭乘車下山，同日深夜兩車行經南投縣政府警察局仁愛分局前，為警攔查該車，在車內扣得該扁柏角材14塊（已發還南投林管處）。