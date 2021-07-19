國防大學政戰學院女學生視訊課演活春宮 同學傻眼

全國在新冠肺炎三級警戒期間，學校遠距上課，網傳國防大學政戰學院外流女學生在視訊上課過程中上演活春宮，同學傻眼，還有人側錄下畫面，種種行為恐已觸法。國防大學表示，學生嚴重違反上課紀律，斲傷校譽，將檢討適懲。

據悉，政戰學院學生原本應要至南部泳訓、跳傘、山訓，但因為疫情關係，改為遠距視訊課程，不料幾天在視訊課程中，突然有一名女學生開著鏡頭，上半身面對鏡頭，與男子上演活春宮，同學們直接見到性器官交合畫面在課程中直播約4分鐘。

對此，法界人士指出，此事件具有爭議，目前沒有當事人說法，女同學上演活春宮，如果是故意行為，將涉及刑法234條，意圖供人觀覽公然猥褻罪嫌，班上同學側錄影片若散布之，將涉及刑法235條散布猥褻影片罪嫌。女同學若不是故意給大家看私密活動，那側錄者將構成刑法315-1無故利用工具或設備窺視他人非公開活動罪嫌。

針對媒體報導「國防大學政戰學院某學生遠距教學不當畫面遭側錄」，國防大學今表示，國防大學所屬基礎教育學生，於今(19)日上午在家中實施遠距視訊教學時，下課期間疑自設視訊虛擬背景運用不當，誤使私密影像上傳遭側錄，國防大學獲悉後即聯繋家屬共同掌握該生心緒並妥採輔導作為；另散播影片之人員，刻正實施調查，釐清後移送司法機關偵辦，特籲請社會大眾勿再傳散影片相關內容，以免觸法。

國防大學進一步表示，有關學生嚴重違反防疫期間上課紀律，斲傷校譽，刻依校規檢討適懲，後續將強化學生資安教育與法紀觀念，以維校譽。