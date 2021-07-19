正宮氣憤臉書留言「那麼胖還能做小三？」 遭判拘役20日

一名王姓婦人去年懷疑周姓女子和丈夫有曖昧，竟在周女的臉書好友張女的個人頁面上留言「水桶腰嚇人、怎麼那麼胖還能做小三？」等語，遭依妨害名譽罪嫌起訴。士林地方法院認定，正宮犯散布文字誹謗罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決指出，去年12月23日中午12時許，正宮在周女的朋友臉書頁面上留言指摘周女「水桶腰嚇人、那麼胖的小三嚇人、怎麼那麼胖還能做小三？但男人將她棄之實在是胖的嚇人噁心、破壞別人家庭的小三越來越胖的嚇人」等語，還張貼周女照片，

周女不滿提告妨害名譽，認為此等言論指摘她私生活不當，足以損壞名譽。法院認定，正宮所為犯公然侮辱罪和散播文字誹謗罪，從重論處散步文字誹謗罪。