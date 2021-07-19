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涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

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正宮氣憤臉書留言「那麼胖還能做小三？」 遭判拘役20日

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名王姓婦人去年懷疑周姓女子和丈夫有曖昧，竟在周女的臉書好友張女的個人頁面上留言「水桶腰嚇人、怎麼那麼胖還能做小三？」等語，遭依妨害名譽罪嫌起訴。士林地方法院認定，正宮犯散布文字誹謗罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決指出，去年12月23日中午12時許，正宮在周女的朋友臉書頁面上留言指摘周女「水桶腰嚇人、那麼胖的小三嚇人、怎麼那麼胖還能做小三？但男人將她棄之實在是胖的嚇人噁心、破壞別人家庭的小三越來越胖的嚇人」等語，還張貼周女照片，

周女不滿提告妨害名譽，認為此等言論指摘她私生活不當，足以損壞名譽。法院認定，正宮所為犯公然侮辱罪和散播文字誹謗罪，從重論處散步文字誹謗罪。

法院審酌，正宮認為周女與丈夫互有曖昧，無視周女名譽權益，恣意在多數人共見的網路社群上，用侮辱性字眼指摘傳述，足以毀損周女名義，濫用言論自由權，致周女人格及社會評價遭受貶抑，實屬不該，考量坦承犯行、未和解等情況，依散布文字誹謗罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

妨害名譽 公然侮辱

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