11刀刺死26年髮妻 桃園男自首一審僅判9年6月徒刑

桃園黃姓男子長期懷疑結褵26年妻子外遇，不但曾多次騷擾還騎機車衝撞，去年8月因撞見她和陌生男子視訊，猛刺11刀致慘死，辯稱不小心且前後說詞不一，被依家暴殺人罪嫌起訴並求處無期徒刑，然桃園地院審酌黃男自首、兒女原諒求情，且本案為家庭內急性糾紛，加害人對整體社會無威脅性，今判他有期徒刑9年6月，可上訴。

黃男去年8月26日見妻子和1名陌生男子視訊，醋勁大發暴怒，隨手拿水果刀朝她猛砍，妻子擋刀受傷跌坐一旁椅子，黃再刺向她左腋下、左側脖子，還不停追趕在後繼續攻擊，致她身中11刀，肺部、脾腎被刺穿，失血過多當場慘死。事後黃男朝肚子自捅一刀，再致電友人要求報警。

判決書指出，被告手段兇殘，但視相關事證應為偶發犯罪、非預謀，且行兇後主動致電友人坦承殺妻，要求報警並交代後事，也符合刑法自首減刑要件。審酌被告素行、生活狀況尚佳，且犯後坦承罪行，也以實際行動賠償並獲兒女原諒及求情，認為無永久隔離社會之必要，判他有期徒刑9年6月，可上訴。

黃男在偵訊時企圖導向感情糾紛才義憤殺人，辯稱「我很愛老婆」、「對方一直跟他要錢給外遇對象」，但兒女證稱他胡言亂語，也供稱他常無端懷疑媽媽外遇，多次辱罵動粗。然法官認為，被告事後坦承犯行，並答應將住家所有權轉移給兒子作為賠償，加上本案為家庭內急性糾紛，加害人對整體社會無威脅性，無永久隔離必要。