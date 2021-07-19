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菱光科技董事長黃育仁涉掏空前東家 遭提告違反證交法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

聯昌電子懷疑前董事長、菱光科技董事長黃育仁，涉嫌簽署虛假合約，持續將高達1.5億元以上款項匯至國外第三人，但竟查無該等合約的履約文件及具體交易事實。聯昌電子今下午委請律師赴台北地檢署按鈴控告黃育仁涉嫌違反證交法等罪嫌。

告發指出，上市公司聯昌電子經過清查後，發現前任董事長黃育仁於任職期間涉嫌簽署虛假合約，持續將高達1.5億元以上款項匯至國外第三人，但竟查無該等合約履約文件及具體交易事實。

聯昌公司指出，黃育仁於2011年6月起至今年3月間擔任聯昌公司董事長，依據目前查得資訊，合理懷疑黃育仁在擔任董事長期間，藉由簽署疑似虛假服務合約、佣金合約等方式，將高達約新台幣1.5億元以上款項匯往國外特定第三人帳戶內。

不過，聯昌卻查無具體交易履約事實及資料，包括其中服務合約的首年匯款即超過百萬美元，當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得；另外黃育仁為白電合約也給付近超過百萬美元，但聯昌根本連一張白電產品訂單也沒接到。

聯昌公司指出，黃育仁指示將鉅額資金匯往國外特定人帳戶，卻對聯昌營收無明顯助益，已涉嫌導致聯昌承受不當交易風險及損害，似屬不合營業常規交易。聯昌公司為維護投資人權益，依法提出刑事告訴。

因此，聯昌委任黃聖棻及文大中律師向北檢按鈴申告黃育仁等人涉嫌違反證券交易法「非常規交易罪」等罪嫌，並請求檢察官儘速發動偵查，以維護股東及投資大眾權益。

聯昌電子懷疑前董事長、菱光科技董事長黃育仁涉嫌掏空公司，今下午委請理律法律事務所律師黃聖棻及文大中，赴台北地檢署按鈴控告黃育仁涉嫌違反證交法等罪。記者賴佩璇／攝影
聯昌電子懷疑前董事長、菱光科技董事長黃育仁涉嫌掏空公司，今下午委請理律法律事務所律師黃聖棻及文大中，赴台北地檢署按鈴控告黃育仁涉嫌違反證交法等罪。記者賴佩璇／攝影

律師 上市公司 檢察官 黃育仁

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