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股民懷疑鈺叡收購菱光走漏風聲 告發內部人涉內線交易

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

老牌家電大廠內鬥大戲，東元股東常會將登場。有股民Kevin懷疑在今年6月15日才成立的鈺叡公司，在宣布要公開收購代表兒子黃育仁陣營的菱光公司過半股份前，就有大量交易紀錄，今下午在律師陪同下赴台北地檢署告發鈺叡內部人涉內線交易罪嫌。

電機大廠東元改選董事，父子之爭延燒。東元集團會長黃茂雄近期聯合達勝集團及郭冠群等人組成新公司鈺叡，6月21日宣布以約18億元，公開收購菱光50.1%股權。

東元認為，黃育仁今年6月21日涉及違法操控菱光董事會，使東元及子公司東安投資的法人代表董事無法行使職權，在商業法院對菱光提起「董事會決議無效之訴」。黃育仁則告發郭冠群，違反證交法及涉刑法背信等罪。

有股民Kevin指出，老牌家電大廠東元電機父子內鬥的大戲已經進入最後階段，7月23日即將登場的東元股東常會，這次要改選11名董事，但卻發現，在今年6月15日才成立的鈺叡公司，馬上在6月21日就宣布要公開收購代表兒子黃育仁陣營的菱光公司過半股權。

Kevin表示，豈料，早在6月15、16日就有反常的大量交易記錄，疑似有內部人將公開收購的消息提早走漏，而有內線交易的疑慮。因此，今下午兩點在律師沈靖家陪同下，赴北檢告發鈺叡內部人涉內線交易罪嫌。

股民Kevin今下午兩點在律師沈靖家陪同下，赴台北地檢署告發鈺叡內部人涉內線交易罪嫌。記者賴佩璇／攝影
股民Kevin今下午兩點在律師沈靖家陪同下，赴台北地檢署告發鈺叡內部人涉內線交易罪嫌。記者賴佩璇／攝影

內線交易 律師

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