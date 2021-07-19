博士打官司討130萬中山獎學金勝訴 國民黨不服上訴

一名黃姓男子辭去銀行主管職務，前年在國外取得博士學位，向國民黨申請留學獎學金獲准，但國民黨以黨產被凍結為由，遲未給付獎學金差額，黃提告要求國民黨給付130萬元，台北地方法院日前判國民黨敗訴，應給付黃130萬元；國民黨不服，已提上訴。

黃主張，他2016年和國民黨簽立契約書，約定國民黨要給付260萬元中山獎學金，他之後辭去銀行初階主管工作，依約提交研究計畫並出國到澳洲攻讀博士，期間因研究需要而赴美國賓州大學拿到碩士學位，2019年取得博士學位。

黃指出，國民黨已依約給付他130萬元，但2016年10月卻透過電子郵件告知因不當黨產處理委員會違法凍結帳戶，導致中山獎學金無法正常發放，等財務正常運作時再補發，但至今他未領到獎學金而提告。

國民黨抗辯，中山獎學金契約屬於贈與契約，因黨產被凍結，國民黨已無力再支付任何一筆獎學金，連員工薪資都得靠黨員借款支付，萬般無奈下，依民法規定撤銷贈與；縱使法院不認為是贈與契約，但黨產被凍結，不是國民黨和黃簽約當下可預料的，也非國民黨所期盼發生的，因此不應對此負擔任何責任。