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不適任退伍士兵被求償 法官：逾5年請求權駁回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民李姓男子，11年前由義務役轉服志願役士兵，因不適任退伍，軍方以他未服滿應賠償國庫6萬4553元，但李僅清償3萬2553 元，軍方因此向法院提起行政訴訟，要求李償還公費3萬2000元，台中地院以行政程序法規定的請求權為5年，軍方的請求權早已逾5年，判決將全案駁回。可上訴。

軍方指出，李男原服役後備904旅，後改為陸軍步兵第302旅義務役士兵，於2010年8月5日核定轉服志願役士兵，法定役期至2014年8月4日，後來因個人因素辦理不適服現役，經核定於2011年7月1日退伍。

依志願士兵不適服現役賠償辦法第2條「經評審不適服志願士兵，且未服滿志願士兵現役最少年限者，應予賠償」，軍方請求李男應賠償6萬4553元，迄今僅清償3萬2553 元，尚餘3萬2000 元未清償，軍方提起行政訴訟。

台中地院以軍方主張李男積欠應賠償6萬4553 元，雙方因此達成分期清償，李第一期於2012年5月14日清償3萬2553 元，第二期本應於2102年6月14日清償尾款3萬2000元，但李迄今第二期尾款仍未清償，

法官以軍方對李男所欠的3萬2000 元，於2012年6 月14日即可行使，則其償還請求權，消滅時效期間自該日起算5 年，於2017年6月13日時效完成，但軍方遲至2020年9 月14日始提起訴訟，請求權時效早已喪失，因此判決將全案駁回。

台中市民李姓男子11年前由義務役轉服志願役士兵，因不適任退伍，軍方以他未服滿求償，台中地院以行政程序法規定的請求權為5年，軍方的請求權早已逾5年，判決將全案駁回。圖／本報資料照
台中市民李姓男子11年前由義務役轉服志願役士兵，因不適任退伍，軍方以他未服滿求償，台中地院以行政程序法規定的請求權為5年，軍方的請求權早已逾5年，判決將全案駁回。圖／本報資料照

志願役 台中市 陸軍

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