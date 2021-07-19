不適任退伍士兵被求償 法官：逾5年請求權駁回

台中市民李姓男子，11年前由義務役轉服志願役士兵，因不適任退伍，軍方以他未服滿應賠償國庫6萬4553元，但李僅清償3萬2553 元，軍方因此向法院提起行政訴訟，要求李償還公費3萬2000元，台中地院以行政程序法規定的請求權為5年，軍方的請求權早已逾5年，判決將全案駁回。可上訴。

軍方指出，李男原服役後備904旅，後改為陸軍步兵第302旅義務役士兵，於2010年8月5日核定轉服志願役士兵，法定役期至2014年8月4日，後來因個人因素辦理不適服現役，經核定於2011年7月1日退伍。

依志願士兵不適服現役賠償辦法第2條「經評審不適服志願士兵，且未服滿志願士兵現役最少年限者，應予賠償」，軍方請求李男應賠償6萬4553元，迄今僅清償3萬2553 元，尚餘3萬2000 元未清償，軍方提起行政訴訟。

台中地院以軍方主張李男積欠應賠償6萬4553 元，雙方因此達成分期清償，李第一期於2012年5月14日清償3萬2553 元，第二期本應於2102年6月14日清償尾款3萬2000元，但李迄今第二期尾款仍未清償，