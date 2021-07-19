快訊

泰國學運周年軍警鎮壓：疫情失控下的保命疫苗抗爭？

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耳溫槍等醫療器材上網販賣 台東查獲15件皆罰3萬元

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

網購成為疫情期間主要消費方式之一，其中民眾對防疫器材需求增加，網路上出現許多防疫器材銷售或團購情況。台東縣衛生局表示，耳（額）溫槍、血氧機等屬於醫療器材，須取得販售許可才能販售，否則可罰3萬到100萬元。如今平均每周有4件檢舉案，近2個月已開罰15人。

其中包括團購業者，食藥科表示，許多人帶頭團購醫療器材，事後再向參與者收費，只要有收費關係，就可能會被視為轉賣。

包括耳溫槍專用耳套也屬於醫療器材，未獲許可不得販賣；常見的手指型血氧機屬於血氧飽和測定儀，列管為第二等級醫療器材。但「血氧濃度機」產品未開放通訊交易，即使已取得醫療器材販賣資格，也不可以上網銷售。

衛生局食品藥政科表示，合法的網路販售要註明醫療器材品名、許可證字號或登錄字號、許可證所有人或登錄者之名稱及地址、製造業者名稱及地址，以及醫療器材商名稱、地址、許可執照字號及諮詢專線電話。另外要加註「消費者使用前應詳閱醫療器材說明書」，量測功能產品要刊載定期校正服務項目及據點。

食藥科表示，防疫期間可能相關物資短缺，網路上卻出現許多人販賣等產品，導致許多人檢舉，目前開罰15件都屬初犯，只罰3萬元並要求禁止再犯，如再犯就會加重裁罰。許多網路賣家哀號「罰金是賣出利潤的上百倍，太不划算了」。

台東縣衛生局提醒耳溫槍屬於醫療器材，未核准禁止私下販售。記者施鴻基／攝影
台東縣衛生局提醒耳溫槍屬於醫療器材，未核准禁止私下販售。記者施鴻基／攝影

衛生局 疫情 網購

延伸閱讀

量手溫又噴酒精 食藥署：非醫材不能作為量測依據

「抗疫女神」賈永婕行善滿月　被勸離台灣原因曝光

小綿羊布偶測出血氧！業者賣非法血氧機 7千台流入市面

賈永婕行善被酸作秀　吳淡如忍不了「讓姐替你罵人」！

相關新聞

中市不戴口罩2個月罰617件 居檢趴趴走罰100萬強制繳清

今年5月19日全國疫情實施三級警戒，台中市法制局統計巿府各級機關依違反傳染病防治法，共開出848件罰單，其中「未戴口罩」...

病媳沖冷水噴殺蟲劑虐死97歲公公 最高院撤銷有罪判決

戚姓女子不滿97歲公公拒絕午睡，在寒冬中將公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑等方式凌虐致死，一審認為戚女患思覺失調症，行為時欠...

運將撞倒行人握手說謝謝就走人 被罰6千、吊照3年

黃姓計程車司機撞倒行人後駛離現場，事後與被害人和解，肇事逃逸刑責獲檢方緩起訴。監理單位裁罰6000元，吊銷駕駛執照3年。...

耳溫槍等醫療器材上網販賣 台東查獲15件皆罰3萬元

網購成為疫情期間主要消費方式之一，其中民眾對防疫器材需求增加，網路上出現許多防疫器材銷售或團購情況。台東縣衛生局表示，耳...

撞傷騎士要求不要報警被拒 他肇逃被判刑

台中市民高姓男子去年駕車行經大甲區水源路，貿然右轉撞傷莊姓騎士，肇事後下車要求莊不要報警被拒，即駕車離去，經被害人報警處...

和已婚公務員互餵、開房 單親媽被告拒不到庭判賠15萬

鄭姓公務員外遇蕭姓女子，鄭妻懷疑丈夫出軌，她請公司員工幫忙跟監，雖發現鄭與一名女子進出摩鐵、親密用餐，但無法得知蕭女身分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。