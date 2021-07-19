耳溫槍等醫療器材上網販賣 台東查獲15件皆罰3萬元

網購成為疫情期間主要消費方式之一，其中民眾對防疫器材需求增加，網路上出現許多防疫器材銷售或團購情況。台東縣衛生局表示，耳（額）溫槍、血氧機等屬於醫療器材，須取得販售許可才能販售，否則可罰3萬到100萬元。如今平均每周有4件檢舉案，近2個月已開罰15人。

其中包括團購業者，食藥科表示，許多人帶頭團購醫療器材，事後再向參與者收費，只要有收費關係，就可能會被視為轉賣。

包括耳溫槍專用耳套也屬於醫療器材，未獲許可不得販賣；常見的手指型血氧機屬於血氧飽和測定儀，列管為第二等級醫療器材。但「血氧濃度機」產品未開放通訊交易，即使已取得醫療器材販賣資格，也不可以上網銷售。

衛生局食品藥政科表示，合法的網路販售要註明醫療器材品名、許可證字號或登錄字號、許可證所有人或登錄者之名稱及地址、製造業者名稱及地址，以及醫療器材商名稱、地址、許可執照字號及諮詢專線電話。另外要加註「消費者使用前應詳閱醫療器材說明書」，量測功能產品要刊載定期校正服務項目及據點。