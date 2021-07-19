病媳沖冷水噴殺蟲劑虐死97歲公公 最高院撤銷有罪判決

戚姓女子不滿97歲公公拒絕午睡，在寒冬中將公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑等方式凌虐致死，一審認為戚女患思覺失調症，行為時欠缺辨識能力，判無罪須監護5年，二審認為戚女按時服藥，行為時無異常，逆轉改依殺人罪判刑15年；最高法院撤銷原判決，發回更審。

最高法院指出，一審精神鑑定報告認為戚女行為時精神狀態已達心神喪失程度，二審鑑定報告認為戚女有可能達精神耗弱的程度，也有可能達心神喪失，但二審判決僅認定戚女未達心神喪失，就鑑定報告認為有可能已達精神耗弱的有利部分，未敘明不採信的理由。

再者，本案檢方起訴戚女傷害致人於死，二審變更起訴法條，認定有殺人間接故意而成立殺人罪，但理由說明不足，判決理由不備，因此撤銷發回更審。

戚女不滿公公嫌棄照顧，又不滿意外籍看護，長期怨懟。2018年12月20日，戚女見公公吃完午餐後拒絕午睡，動手拖公公進浴室，在寒冬中沖冷水、拿馬桶刷、地板刷、板凳毆打、用腳踩胸口，再拿冷凍雞肉、魚肉放在公公身上，並在浴室噴殺蟲劑，禁止外籍看護提供食物和水，隔天再以同樣手法凌虐，導致公公身亡。

一審依陽明醫院鑑定報告，認為戚女長期患思覺失調症，曾因毒品導致幻想、被害妄想症嚴重，煩躁時腦袋會出現白點，長年服藥不規則，案發時出現幻聽病狀，無法辨識行為違法，需長期監護治療，判決無罪。

二審根據台大醫院鑑定報告，認為戚女案發時無欠缺辨識能力，戚女行為前有按時服藥，精神沒有異常，兩天施虐期間，仍長時間打電話與外人通聯，且在丈夫回家前停止施虐，得知公公死亡後，報警前先丟棄冷凍雞魚，再教看護謊稱公公在浴室跌倒，刻意誤導警方偵辦，足認有辨識能力。