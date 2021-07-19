自美走私大麻辯緩解睡眠障礙 法官採信減刑但罰300萬
陳男患有睡眠呼吸障礙，去年透過暱稱「Sunny」男子，由美國寄裝有113公克的大麻花的快遞郵件包裹來台，經法務部調查局航業調查處查獲，陳男辯稱施用大麻可幫助他緩解睡眠呼吸障礙，合議庭採信陳的辯詞，僅供己施用，犯罪情節尚非重大不赦，予以減刑，今天依違反毒品危害防制條例將他判刑2年，緩刑5年，但罰他向公庫支付新台幣300萬元。
合議庭審理時，33歲的陳男自稱患有睡眠呼吸障礙，有相關檢驗報告可憑，辯護人辯稱當事人運輸大麻是因認施用大麻可幫助緩解睡眠呼吸障礙而為，法官予以採信。
合議庭審酌，陳男無前科、犯後坦承犯行，勇於面對己身錯誤，考量他犯罪動機、目的、及運輸大麻數量不多，且陳男自稱大學畢業，從事製造業、新創、管理基金、自己創業3年，也做了多年投創，月收入30萬元，因此減輕其刑，判刑2年，緩刑5年，罰接受5場法治治教育、及向公庫支付300萬，以示懲戒。
判決書指出，陳男經由暱稱「Sunny」男子，聯繫運毒集團成員，欲將大麻花、及含大麻成分的糖果放入快遞郵件包裹走私來台，自去年8月10日起，以通訊軟體聯絡不知情的韋姓男子，要求韋提供住家地址及代收包裹，經韋同意。
去年11月初，運毒集團將含大麻花及大麻糖果的快遞郵件 包裹，寄送至台中市西屯區市政北七路違男住處，自美國輸入台灣，經財政部關務署台中關人員於11月3日檢查發現包裹內有大麻113‧66公克，旋即通報調查局航業調查處台中站人員，查獲不知情的韋男，再循線查獲陳男。
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