快訊

疫情反爆離職潮？他：緊急狀態決策讓你看清公司

奧運國手今出征！中華隊68戰將 奪牌就看他們

自美走私大麻辯緩解睡眠障礙 法官採信減刑但罰300萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳男患有睡眠呼吸障礙，去年透過暱稱「Sunny」男子，由美國寄裝有113公克的大麻花的快遞郵件包裹來台，經法務部調查局航業調查處查獲，陳男辯稱施用大麻可幫助他緩解睡眠呼吸障礙，合議庭採信陳的辯詞，僅供己施用，犯罪情節尚非重大不赦，予以減刑，今天依違反毒品危害防制條例將他判刑2年，緩刑5年，但罰他向公庫支付新台幣300萬元。

合議庭審理時，33歲的陳男自稱患有睡眠呼吸障礙，有相關檢驗報告可憑，辯護人辯稱當事人運輸大麻是因認施用大麻可幫助緩解睡眠呼吸障礙而為，法官予以採信。

合議庭審酌，陳男無前科、犯後坦承犯行，勇於面對己身錯誤，考量他犯罪動機、目的、及運輸大麻數量不多，且陳男自稱大學畢業，從事製造業、新創、管理基金、自己創業3年，也做了多年投創，月收入30萬元，因此減輕其刑，判刑2年，緩刑5年，罰接受5場法治治教育、及向公庫支付300萬，以示懲戒。

判決書指出，陳男經由暱稱「Sunny」男子，聯繫運毒集團成員，欲將大麻花、及含大麻成分的糖果放入快遞郵件包裹走私來台，自去年8月10日起，以通訊軟體聯絡不知情的韋姓男子，要求韋提供住家地址及代收包裹，經韋同意。

去年11月初，運毒集團將含大麻花及大麻糖果的快遞郵件 包裹，寄送至台中市西屯區市政北七路違男住處，自美國輸入台灣，經財政部關務署台中關人員於11月3日檢查發現包裹內有大麻113‧66公克，旋即通報調查局航業調查處台中站人員，查獲不知情的韋男，再循線查獲陳男。

陳男患有睡眠呼吸障礙，去年從美國走私裝大麻花快遞郵件包裹來台，陳男辯稱施用大麻可幫助他緩解睡眠呼吸障礙，合議庭採信陳的辯詞，依違反毒品危害防制條例將他判刑2年，緩刑5年，但罰他向公庫支付新台幣300萬元。圖／本報資料照
陳男患有睡眠呼吸障礙，去年從美國走私裝大麻花快遞郵件包裹來台，陳男辯稱施用大麻可幫助他緩解睡眠呼吸障礙，合議庭採信陳的辯詞，依違反毒品危害防制條例將他判刑2年，緩刑5年，但罰他向公庫支付新台幣300萬元。圖／本報資料照

大麻 睡眠 毒品

延伸閱讀

堵住走私防疫漏洞 侯友宜拋比照入境普篩免成破口

哈登遊巴黎遇「麻」煩 同行嘻哈歌手遭拘捕

田徑／因大麻無緣前進東奧 美國短跑女將得不償失

6歲開始呼大麻…48歲女今年從名校畢業 2張照鼓勵世人「別妄自菲薄」

相關新聞

中市不戴口罩2個月罰617件 居檢趴趴走罰100萬強制繳清

今年5月19日全國疫情實施三級警戒，台中市法制局統計巿府各級機關依違反傳染病防治法，共開出848件罰單，其中「未戴口罩」...

運將撞倒行人握手說謝謝就走人 被罰6千、吊照3年

黃姓計程車司機撞倒行人後駛離現場，事後與被害人和解，肇事逃逸刑責獲檢方緩起訴。監理單位裁罰6000元，吊銷駕駛執照3年。...

自美走私大麻辯緩解睡眠障礙 法官採信減刑但罰300萬

陳男患有睡眠呼吸障礙，去年透過暱稱「Sunny」男子，由美國寄裝有113公克的大麻花的快遞郵件包裹來台，經法務部調查局航...

撞傷騎士要求不要報警被拒 他肇逃被判刑

台中市民高姓男子去年駕車行經大甲區水源路，貿然右轉撞傷莊姓騎士，肇事後下車要求莊不要報警被拒，即駕車離去，經被害人報警處...

和已婚公務員互餵、開房 單親媽被告拒不到庭判賠15萬

鄭姓公務員外遇蕭姓女子，鄭妻懷疑丈夫出軌，她請公司員工幫忙跟監，雖發現鄭與一名女子進出摩鐵、親密用餐，但無法得知蕭女身分...

涉公海賣油給北韓 無罪確定

蒙古籍北斗星號油輪被控2018年間在公海賣油給北韓船舶，檢方認定有不實出口報關，依違反商業會計法等罪嫌起訴，但一、二、三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。