快訊

疫情反爆離職潮？他：緊急狀態決策讓你看清公司

奧運國手今出征！中華隊68戰將 奪牌就看他們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撞傷騎士要求不要報警被拒 他肇逃被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民高姓男子去年駕車行經大甲區水源路，貿然右轉撞傷莊姓騎士，肇事後下車要求莊不要報警被拒，即駕車離去，經被害人報警處理，台中地院以高已與莊達成和解，依肇事逃逸罪將他判刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並罰向公庫支付新台幣6萬元。

檢審查出，高男（40歲）於去年8月15日凌晨0時24分，駕車沿台中市大甲區水源路往后里方向行駛，行經水源路450號前時，疏於注意而貿然右轉欲進入水源路452巷。

適莊男騎機車沿水源路同向亦駛近上開水源路450號前，與高所駕小客車發生撞擊，致莊人車倒地並受有右上肢擦傷等傷害（過失傷害部分，因莊撤回告訴，高獲不起訴處分）。

高男肇事後即先下車要求莊不要報警，經莊表示仍須報警處理時，高雖明知肇事並致莊受有傷害，未對莊具體照護措施且未留下聯絡方式，即自行駕車逃逸。

法官審酌，高男肇事後，曾下車查看，業已知悉莊男受傷，卻未將莊送醫或為其他必要救護行為而擅自離開現場，本案雖因莊所受傷勢非重，尚能自行報警求援，不至於因被告未加以救護即提升被害人傷害擴大風險，然高所為已增加告訴人後續求償困難，亦有礙警方追查肇事者身分。

考量高男於偵查中已與莊達成和解並賠償完畢，被害人同意給予緩刑，因此宣告緩刑2年。但高男肇事後擅自逃離現場，不顧他人生命、身體安全，守法觀念不足，且所為已造成一定危害，為免高存有可藉由賠償而免除刑罰的僥倖心理，命高向公庫支付6萬元。

高姓男子去年駕車貿然右轉撞傷莊姓騎士，肇事後下車要求莊不要報警被拒，即駕車離去，台中地院依肇事逃逸罪將他判刑。圖／本報資料照
高姓男子去年駕車貿然右轉撞傷莊姓騎士，肇事後下車要求莊不要報警被拒，即駕車離去，台中地院依肇事逃逸罪將他判刑。圖／本報資料照

台中市

延伸閱讀

300萬元下營救護車上路 民宿老闆贈150組護目鏡

58歲婦檳榔攤開賭場玩「妞妞」 法官看她年紀大判緩刑

維修堆高機意外30年老友慘死 老闆賠償家屬300萬獲緩刑

國中女向爸騙錢「和男友開房間」 他允16歲就娶獲緩刑

相關新聞

中市不戴口罩2個月罰617件 居檢趴趴走罰100萬強制繳清

今年5月19日全國疫情實施三級警戒，台中市法制局統計巿府各級機關依違反傳染病防治法，共開出848件罰單，其中「未戴口罩」...

運將撞倒行人握手說謝謝就走人 被罰6千、吊照3年

黃姓計程車司機撞倒行人後駛離現場，事後與被害人和解，肇事逃逸刑責獲檢方緩起訴。監理單位裁罰6000元，吊銷駕駛執照3年。...

自美走私大麻辯緩解睡眠障礙 法官採信減刑但罰300萬

陳男患有睡眠呼吸障礙，去年透過暱稱「Sunny」男子，由美國寄裝有113公克的大麻花的快遞郵件包裹來台，經法務部調查局航...

撞傷騎士要求不要報警被拒 他肇逃被判刑

台中市民高姓男子去年駕車行經大甲區水源路，貿然右轉撞傷莊姓騎士，肇事後下車要求莊不要報警被拒，即駕車離去，經被害人報警處...

和已婚公務員互餵、開房 單親媽被告拒不到庭判賠15萬

鄭姓公務員外遇蕭姓女子，鄭妻懷疑丈夫出軌，她請公司員工幫忙跟監，雖發現鄭與一名女子進出摩鐵、親密用餐，但無法得知蕭女身分...

涉公海賣油給北韓 無罪確定

蒙古籍北斗星號油輪被控2018年間在公海賣油給北韓船舶，檢方認定有不實出口報關，依違反商業會計法等罪嫌起訴，但一、二、三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。