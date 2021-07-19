撞傷騎士要求不要報警被拒 他肇逃被判刑

台中市民高姓男子去年駕車行經大甲區水源路，貿然右轉撞傷莊姓騎士，肇事後下車要求莊不要報警被拒，即駕車離去，經被害人報警處理，台中地院以高已與莊達成和解，依肇事逃逸罪將他判刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並罰向公庫支付新台幣6萬元。

檢審查出，高男（40歲）於去年8月15日凌晨0時24分，駕車沿台中市大甲區水源路往后里方向行駛，行經水源路450號前時，疏於注意而貿然右轉欲進入水源路452巷。

適莊男騎機車沿水源路同向亦駛近上開水源路450號前，與高所駕小客車發生撞擊，致莊人車倒地並受有右上肢擦傷等傷害（過失傷害部分，因莊撤回告訴，高獲不起訴處分）。

高男肇事後即先下車要求莊不要報警，經莊表示仍須報警處理時，高雖明知肇事並致莊受有傷害，未對莊具體照護措施且未留下聯絡方式，即自行駕車逃逸。

法官審酌，高男肇事後，曾下車查看，業已知悉莊男受傷，卻未將莊送醫或為其他必要救護行為而擅自離開現場，本案雖因莊所受傷勢非重，尚能自行報警求援，不至於因被告未加以救護即提升被害人傷害擴大風險，然高所為已增加告訴人後續求償困難，亦有礙警方追查肇事者身分。