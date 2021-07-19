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行車糾紛亮出木刀恐嚇 男騎士被判拘役30天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

張姓男子騎機車行經台南市官田區台1線路段，與駕駛轎車尤姓被害人發生行車糾紛，張自機車座墊下置物箱，涉嫌取出長約30公分，外觀為刀械形狀木板1支，走近轎車恐嚇，尤心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依張觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，張於去年11月2日晚間6點13分，騎機車經過台南市官田區台1線與南114線路口處，因與駕駛轎車尤姓男子發生行車糾紛，雙方下車爭吵。張自機車座墊下置物箱內，取出長約30公分，外觀為刀械形狀木板1支，走近站立在轎車旁的尤，使尤心生畏懼，因尤向張表示已報警，張隨即離去。

法官審酌，張曾有詐欺、竊盜、毒品、妨害自由、侵占等多項刑案前科紀錄，素行不良，他未尊重他人人身安全，亮出1支長約30公分，外觀為刀械形狀木板，致告訴人心生畏懼，身心及精神遭受痛苦。

法官認為，張犯後起初否認犯行，在法院準備程序庭中已坦承犯行，尚有悔意，迄未與告訴人達成損害賠償和解，考量他從事打零工維生等一切情狀量刑。

張姓男子因行車糾紛亮，亮出形如刀械木板涉嫌恐嚇男汽車駕駛，台南地院依張觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／本報資料照片
張姓男子因行車糾紛亮，亮出形如刀械木板涉嫌恐嚇男汽車駕駛，台南地院依張觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／本報資料照片

恐嚇 毒品 詐欺

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