行車糾紛亮出木刀恐嚇 男騎士被判拘役30天
張姓男子騎機車行經台南市官田區台1線路段，與駕駛轎車尤姓被害人發生行車糾紛，張自機車座墊下置物箱，涉嫌取出長約30公分，外觀為刀械形狀木板1支，走近轎車恐嚇，尤心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依張觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，張於去年11月2日晚間6點13分，騎機車經過台南市官田區台1線與南114線路口處，因與駕駛轎車尤姓男子發生行車糾紛，雙方下車爭吵。張自機車座墊下置物箱內，取出長約30公分，外觀為刀械形狀木板1支，走近站立在轎車旁的尤，使尤心生畏懼，因尤向張表示已報警，張隨即離去。
法官審酌，張曾有詐欺、竊盜、毒品、妨害自由、侵占等多項刑案前科紀錄，素行不良，他未尊重他人人身安全，亮出1支長約30公分，外觀為刀械形狀木板，致告訴人心生畏懼，身心及精神遭受痛苦。
法官認為，張犯後起初否認犯行，在法院準備程序庭中已坦承犯行，尚有悔意，迄未與告訴人達成損害賠償和解，考量他從事打零工維生等一切情狀量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言