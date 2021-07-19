和已婚公務員互餵、開房 單親媽被告拒不到庭判賠15萬

鄭姓公務員外遇蕭姓女子，鄭妻懷疑丈夫出軌，她請公司員工幫忙跟監，雖發現鄭與一名女子進出摩鐵、親密用餐，但無法得知蕭女身分。4年前，鄭姓夫妻的共同友人告知鄭妻「小三」的身分，鄭也坦承劈腿，鄭妻提損害賠償訴訟，向丈夫與蕭女連帶求償200萬元。一審以請求權已罹於2年短期時效判敗訴，但二審改判蕭女賠償15萬元。

鄭妻是一家公司的老闆，鄭從事公職，兩人在2003年結婚，育有1子；去年1月合意離婚。鄭2015年起多次提離婚，但鄭妻希望能給孩子健全的家庭環境，力圖挽回。

因懷疑丈夫外遇，鄭妻請馬姓員工跟蹤，結果發現鄭與一名女子出雙入對，但因不知情婦的身分，加上她想維繫婚姻，沒有再深入追究。2017年間，鄭妻常和柳姓好友訴苦，柳女告訴她「小三」是個單親媽媽，鄭妻持續蒐集訊息，發現蕭女的真實姓名，而鄭也承認外遇。鄭妻認為丈夫與蕭女侵害她的配偶權，二審時請求連帶賠償152萬元。

蕭女則表示，鄭妻提出兩人曾在2016年1、2月間上摩鐵4次，或是後來在牛排館親密用餐、共同出遊等影像，但看不車車子裡坐的是何人，且就算照片顯示「用餐愉快」，也無法證明和與鄭一起用餐的是她。蕭女並以這些影片、照片的檔案日期距離起訴，已超過2年，應已超過時效。

台灣高等法院審理，發現鄭姓男子與蕭姓女子2015年5月2日各別因友人邀約到墾丁旅遊，2017年12月23日友人間聚餐，兩人也都在場，這一點無庸置疑。而為調查一起去桃園平鎮、中壢的摩鐵，與在牛排館「相互餵食」的影中人，高院數度通知鄭與蕭女親自到場，結果卻具狀說「工作繁忙」，而請假不出庭；高院認為已合法通知且讓他們有充裕時間可調配，他們無從免除受訊義務，屬「無正當理由不到庭」。

因柳姓女子曾指出蕭女的身分，高院認為蕭女負有較高解明義務，命她到庭卻不到，沒積極配合釐清事實，可認定和鄭一起上汽車旅館、餵食與相擁的就是她。