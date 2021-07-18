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公海涉賣油給北韓無罪確定 北斗星號船東喊：誰信司法

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

蒙古籍北斗星號油輪船東蔡尚霖等人，涉嫌在公海賣油給北韓籍船舶，在2019年間偵結依違反商業會計法等罪起訴，不過全案在6月間經最高法院駁回台中高分檢上訴，判蔡等涉案6人無罪，船東蔡尚霖今受訪時表示，當初是有多位股東投資，但案發後有一人已尋短身亡，案件訴訟期間的損失、謀受的社會壓力，「誰來賠償，誰能賠償」，但他暫時也不打算申請國賠，因為這段期間的訴訟，已讓他身心俱疲。

北斗星號油輪船東蔡尚霖說，案件從2019年8月起訴開始，迄今已2年多，直至最高法院在今年6月間駁回上訴才無罪確定，但一審、二審時，法官都已經認定無罪，但為何檢方要堅持上訴，還派出主任檢察官出馬，難道是要跑完司法流程，好給美國政府交代嗎。

蔡尚霖說，長時間的司法訴訟讓他身心俱疲，損失可能超過億元，以北斗星號為例，當時以200萬美金購買，案發後被扣在港口，沒有維修、保養，可能已成廢鐵，不知還剩多少價值，還有擺放在港口所衍生的數百萬費用，都是損失。

他說，當初船隻購買也是有好幾個股東合夥投資，案發後有個股東因此家庭關係破裂、面臨公司倒閉的慘況，甚至有股東因此尋短，現在司法已還他們清白，但不見有人出來道歉，或許可能可以申請國賠，但可能曠日廢時，而且「司法機關還能相信嗎？」

他說，檢察官拿過時的法律指控他們犯罪，完全沒有道理，希望相關單位檢視相關法令修法，不要再有跟他一樣的受害者。

北斗星號船東蔡尚霖等6人，在2019年8月間，被台中地檢署指控，涉嫌非法經營海上加油站，依違反商業會計法等罪起訴蔡姓船東等6人，一審以聯合國提供的空拍照片，無詳細時間和經緯度位置，難認北斗星號油輪在東海過駁柴油給北韓籍船舶，檢方上訴二審後，二審仍駁回上訴，台中高分檢不服，上訴最高法院，最高法院維持一、二審認定，駁回上訴，判處蔡等6人無罪確定。

北斗星號船東蔡尚霖等6人被控在公海賣油給北韓籍船隻，遭檢方依違反商業會計法起訴，全案歷經3審後，經最高法院判無罪確定。圖／船員黃建威提供
北斗星號船東蔡尚霖等6人被控在公海賣油給北韓籍船隻，遭檢方依違反商業會計法起訴，全案歷經3審後，經最高法院判無罪確定。圖／船員黃建威提供

司法 北韓 國賠

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