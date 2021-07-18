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台中塑膠老闆違章私接電釀大火 燒鄰廠賠525萬獲緩刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大雅區清陽路的塑膠工廠去年9月初傳出火警，火勢延燒到隔壁另家公司的廠房，消防隊滅火後，燃燒面積約為1800平方公尺，台中市消防局火調科調查，塑膠工廠的蔡姓業者，違規搭建鐵皮屋後，接電使用，才釀成火勢，警方以失火燒毀現有人所在之建築物罪函送法辦，蔡與被火勢波及的洪姓業者以525萬達成和解，蔡獲台中地院判拘役55天，得易科，緩刑2年。

判決指出，蔡姓男子（61歲）是台中市大雅區清陽路的塑膠工廠負責人，他在工廠的廢料儲放區、原物料儲放區，找工人違法搭建鐵皮建物，並在沒有領有使用執照下，接電使用，去年9月2日清晨7時許，蔡聘請的工人打開該處的冷凍水塔開關後，造成短路，引發火勢，火勢延燒到隔壁洪姓業者經營的廠房，火警雖無造成人員受傷，但兩間廠房付之一炬。

台中市消防局火調科調查後，起火點的鐵皮建物是蔡姓男子找工人搭建，該鐵皮屋在沒有領得使用執照下，擅自接電使用，而且沒有維護設備安全，以致該處廢料儲放區的室內電源開關，在開啟後造成電線短路，引燃火災，蔡在案發後也承認案發的鐵皮建物是違章建築，沒有領有使用執照，涉有疏失，遭警方依失火燒毀現有人所在之建築物罪，函送法辦。

全案在台中地院審理期間，蔡承認涉案，並以賠償525萬，與被害的洪姓業者達成和解，台中地院審結，依法判拘役55天，得易科5.5萬元，緩刑2年，可上訴。

台中市大雅區清陽路的塑膠工廠在去年9月初傳出火警，火勢延燒隔壁廠房，台中市消防局茶室是塑膠工廠蔡姓業者在違章工廠私接電源釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市大雅區清陽路的塑膠工廠在去年9月初傳出火警，火勢延燒隔壁廠房，台中市消防局茶室是塑膠工廠蔡姓業者在違章工廠私接電源釀禍。記者陳宏睿／翻攝

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