年輕人深陷困境 王建煊鼓勵企業行善

王建煊心繫台灣年輕學子及來台僑生因疫情生活陷困境，心有不忍宣揚企業應多行善。(中央社)

「台灣有錢人很多，應該在台灣陷入疫情困境時，多幫忙弱勢學生及貧苦人家。」曾擔任過財政部阿的前監察院長王建煊最近看到許多社會困頓狀況，有感而發說，台灣企業家應該學習比爾蓋茲精神，多捐助幫忙陷入困境的台灣同胞；「印度乞丐都還知道捐幾個銅板給德蕾莎修女，幫助更沒有飯吃的乞丐」。

年過八十的王建煊與妻子蘇法昭是虔誠基督徒，他和擔任老師的妻子清廉自持且自奉甚儉，退休後從事各項益活動並成立多個基金會，夫妻兩人長期將薪俸所得與退休俸陸續捐助公益，所捐金額已達億元。

王建煊四十多歲就擔任財政部關務署長及經濟部常務次長，曾撰寫的租稅法是大學財稅系重要教科書，曾在多所大學兼課並四處受邀演講，他將自己辛苦積累的所得陸續捐助出去，如今八十二歲高齡，不知不覺中就捐了上億元財產。

台灣大企業主財產數十億、上百億元的不少，隨便一家捐個1、2億可算舉手之勞。王建煊舉去世近10年的顪果電腦創辦人賈伯斯為例說，賈伯斯去世前躺在醫院感慨，世人所羡慕的財富、名聲，他都擁有了，但過世後，一切都消逝。有錢的企業家應該了解生命真意，錢財生不帶來死不帶去，應多行善事。

日前和朋友同車閒聊時，他想到許多緬甸來台就讀的僑生生活處境很辛苦。緬甸現處於動亂中，這些在台學生多數無法依靠家人，只能靠三個月的暑假打工，賺取下學期學費，如今台灣疫情嚴重，很多餐飲業關門，他們根本無工可做。

他說，其實不是只有緬甸僑生的情況如此，很多東南亞來台學生、及已在社會工作的年經人，都面臨同樣困境。過去街頭義助便當的單位發放便當時，大多數年紀大的中、老年人前去領取，現在卻看到很多年輕人的身影，便當常一下子就領光了。可見受困受苦的人日益增多，且年齡層也下降。

面對政府的紓困能力有限，王建煊希望有更多大企業提供年輕人工作機會、並捐助幫扶更多貧苦人。但他並沒有針對鴻海、台積電、遠東、潤泰等大老板提出應該要如何的大力捐助；因為比爾蓋茲、巴菲特都是依自己的心念將財富捐作公益；台灣企業大老板們，應是要自己發心才好。

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