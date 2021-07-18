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酒測超標近一倍 台中大媽喊冤：只是吃了2大碗麻油麵線
台中市賴姓婦人在今年6月間騎機車行經北區時，追撞前方騎機車的邱姓女子，造成邱女受傷，警方到場後，發現賴婦的酒精濃度達每公升1毫克，已超過構成公共危險罪的每公升0.55毫克標準近一倍，不過賴婦喊冤，強調沒有喝酒，只是在家吃了兩大碗有加米酒的麻油雞麵線，不過因全案事證明確，警方依公共危險罪嫌送辦，台中地院審結，判3月徒刑，得易科9萬。
判決指出，賴姓女子（51歲）在今年6月25日下午5時許，騎機車行經北區時，追撞前方邱姓女子騎的機車，造成邱女受到輕傷，經警方酒測，邱女無酒精濃度，賴女的酒精濃度則達每公升1毫克，警方將賴女依公共危險罪，帶回警詢，不過賴女否認有喝酒，強調她是在家吃了2大碗有加米酒的「麻油雞麵線」，不是喝酒，警察抓錯人。
警方認定賴女違法事證明確，依公共危險罪送辦，台中地院審理後，認為審理期間，賴女已承認涉案，依法判刑3月，得易科9萬元，可上訴。
台中市警局交通大隊表示，麻油雞、薑母鴨是國人喜愛的飲食，也常會在料理中加入米酒，增添風味，不過提醒民眾，酒精加入料理中烹調，除非加入的量很少，否則都有可能在高湯裡殘留酒精，一旦飲用過量後不察，又駕駛交通工具被警方攔查，很可能就有觸法之虞，提醒市民要多加注意。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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