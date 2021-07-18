快訊

驚傳跨國混打3劑不同疫苗 台大醫分析可能有這3漏洞

【百年老黨危機／上】疫情下的國民黨 為何一步步走向邊緣化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

58歲婦檳榔攤開賭場玩「妞妞」 法官看她年紀大判緩刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓婦人涉在今年1月至3月間，在北區經營的檳榔攤開設賭場，讓賭客在檳榔攤內玩撲克牌「妞妞」聚賭，吳婦藉此收取抽頭金，不法獲利約2萬多元，警方獲報後在今年3月中旬前往查緝，並將吳婦依賭博罪移送，台中地院審理後，考量吳婦無前科、年紀大，依賭博罪判刑3月、得易科、緩刑2年，並支付公庫2萬元。

判決指出，吳姓婦人（58歲）從今年1月至3月間，涉嫌在北區經營的檳榔攤內，提供撲克牌，招攬賭客聚賭，賭客在該處以撲克牌「妞妞」玩法賭博，玩法是由賭客輪流擔任莊家，各發5張牌給每一玩家，並比大小，賠率為1 至3倍，而吳婦則是每小時向賭客收取500元的抽頭金，截至3月19日被警方查緝為止，吳婦總計獲利約2萬餘元。

台中市第二警分局在3月19日晚間9時許，持搜索票前往查緝，當場查獲吳姓婦人與5名賭客，另外查獲撲克牌1 副、監視器主機1台、監視器鏡頭1支、抽頭金500元及賭資共計9200元，全案警詢後依賭博罪移送法辦。

台中地院指出，吳婦聚賭抽頭以營利，影響社會秩序，有礙善良風俗，犯罪動機實不良，但審酌吳婦年近六旬，年事已高，犯罪時間也不長，加上吳婦過去沒有前科，素行良好，吳婦犯後都承認犯行，態度良好，有效節省司法資源，因此依賭博罪，判刑3月，得易科9萬元，緩刑2年，並向公庫支付2萬元，以示懲戒。

台中市吳姓婦人今年初在經營的檳榔攤開設賭場，讓賭客聚賭，台中地院審酌吳婦無前科、年紀大，判她緩刑。圖／報系資料照
台中市吳姓婦人今年初在經營的檳榔攤開設賭場，讓賭客聚賭，台中地院審酌吳婦無前科、年紀大，判她緩刑。圖／報系資料照

延伸閱讀

找美女荷官直播開賭 男開業不滿一月就被新莊警查獲

檳榔攤「摸圈」太嗨引來警稽查 還沒贏錢先挨重罰

桃園5人群聚檳榔攤喝酒 辯「有戴口罩」被警打臉秒改口

火鍋店玩「妞妞」聚賭 彰化6名男女群聚最高罰180萬

相關新聞

政院官員微解封villa群聚 屏縣府：業者違反規定開罰

屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有10多名旅客不顧規定群聚吃火鍋，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞...

中市不戴口罩2個月罰617件 居檢趴趴走罰100萬強制繳清

今年5月19日全國疫情實施三級警戒，台中市法制局統計巿府各級機關依違反傳染病防治法，共開出848件罰單，其中「未戴口罩」...

58歲婦檳榔攤開賭場玩「妞妞」 法官看她年紀大判緩刑

台中市吳姓婦人涉在今年1月至3月間，在北區經營的檳榔攤開設賭場，讓賭客在檳榔攤內玩撲克牌「妞妞」聚賭，吳婦藉此收取抽頭金...

老婦人車禍請求扶養 法官以她逾30年未聯繫子女駁回

陳姓老婦人以她發生車禍後，行動不便，無法工作，向兒子女兒請求扶養費，但子女以母親和父親約35年前離婚後，即未扶養或照顧他...

泰女逾期居留1年多做性交易 高雄警喬裝嫖客抓到送辦

高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險...

悶壞了 台南昨晚查獲13人安平漁港違法垂釣最高罰15萬

中央疫情指揮中心宣布三級警戒延長至7月26日，因疫情趨緩微解封，但安平漁港明定公告禁止垂釣處所，昨晚適值周末假日，台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。