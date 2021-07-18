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58歲婦檳榔攤開賭場玩「妞妞」 法官看她年紀大判緩刑
台中市吳姓婦人涉在今年1月至3月間，在北區經營的檳榔攤開設賭場，讓賭客在檳榔攤內玩撲克牌「妞妞」聚賭，吳婦藉此收取抽頭金，不法獲利約2萬多元，警方獲報後在今年3月中旬前往查緝，並將吳婦依賭博罪移送，台中地院審理後，考量吳婦無前科、年紀大，依賭博罪判刑3月、得易科、緩刑2年，並支付公庫2萬元。
判決指出，吳姓婦人（58歲）從今年1月至3月間，涉嫌在北區經營的檳榔攤內，提供撲克牌，招攬賭客聚賭，賭客在該處以撲克牌「妞妞」玩法賭博，玩法是由賭客輪流擔任莊家，各發5張牌給每一玩家，並比大小，賠率為1 至3倍，而吳婦則是每小時向賭客收取500元的抽頭金，截至3月19日被警方查緝為止，吳婦總計獲利約2萬餘元。
台中市第二警分局在3月19日晚間9時許，持搜索票前往查緝，當場查獲吳姓婦人與5名賭客，另外查獲撲克牌1 副、監視器主機1台、監視器鏡頭1支、抽頭金500元及賭資共計9200元，全案警詢後依賭博罪移送法辦。
台中地院指出，吳婦聚賭抽頭以營利，影響社會秩序，有礙善良風俗，犯罪動機實不良，但審酌吳婦年近六旬，年事已高，犯罪時間也不長，加上吳婦過去沒有前科，素行良好，吳婦犯後都承認犯行，態度良好，有效節省司法資源，因此依賭博罪，判刑3月，得易科9萬元，緩刑2年，並向公庫支付2萬元，以示懲戒。
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