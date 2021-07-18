政院官員微解封villa群聚 屏縣府：業者違反規定開罰
屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有10多名旅客不顧規定群聚吃火鍋，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被控出席該場合。屏東縣府交通旅遊處長黃國維說，縣府毋枉毋縱，針對業者違反防疫規定，餐廳群聚聚餐，業者未善盡管理責任，已開立舉發單，交由衛生局裁處，業者提供當天住宿26人，餐廳聚餐14人，縣府展開行政調查。
黃國維說，7月13日微解封，14日縣府1999接獲民眾投訴檢舉，牡丹灣Villa在13日微解封當晚違反群聚規定，縣府15日南下稽查。
業者提供當天入住26人名單及餐廳聚餐14人名單，基於個資，業者不便透露；屏東縣府指出，業者已違反防疫規定，未善盡管理人職責，縣府針對違反傳染病防治法，室內超過5人以上群聚規定，開立舉發單，將移交給衛生局裁處，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。
針對餐廳群聚部分，黃國維說，縣府展開行政調查，逐一比對釐清當天餐廳群聚的人員是否真如餐廳業者提供14人，將逐一清查，縣府秉持毋枉毋縱原則。
牡丹灣villa表示，針對疫情微解封當天，因同仁處理不周嚴，造成本次困擾，誠摯向社會大眾道歉，並承諾在疫情完全解封之前，以最高標準落實防疫措施，並做好嚴謹的防疫規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言