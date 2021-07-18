政院官員微解封villa群聚 屏縣府：業者違反規定開罰

屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有10多名旅客不顧規定群聚吃火鍋，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被控出席該場合。屏東縣府交通旅遊處長黃國維說，縣府毋枉毋縱，針對業者違反防疫規定，餐廳群聚聚餐，業者未善盡管理責任，已開立舉發單，交由衛生局裁處，業者提供當天住宿26人，餐廳聚餐14人，縣府展開行政調查。

黃國維說，7月13日微解封，14日縣府1999接獲民眾投訴檢舉，牡丹灣Villa在13日微解封當晚違反群聚規定，縣府15日南下稽查。

業者提供當天入住26人名單及餐廳聚餐14人名單，基於個資，業者不便透露；屏東縣府指出，業者已違反防疫規定，未善盡管理人職責，縣府針對違反傳染病防治法，室內超過5人以上群聚規定，開立舉發單，將移交給衛生局裁處，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

針對餐廳群聚部分，黃國維說，縣府展開行政調查，逐一比對釐清當天餐廳群聚的人員是否真如餐廳業者提供14人，將逐一清查，縣府秉持毋枉毋縱原則。