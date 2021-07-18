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老婦人車禍請求扶養 法官以她逾30年未聯繫子女駁回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓老婦人以她發生車禍後，行動不便，無法工作，向兒子女兒請求扶養費，但子女以母親和父親約35年前離婚後，即未扶養或照顧他們，已逾30年未聯繫，親子關係形同陌路拒付。法院認為陳婦對於兒女未盡扶養義務情節重大，駁回她的請求，案可抗告。

陳姓老婦人表示，她約5年前發生車禍，雙腳不良於行，須仰賴拐杖、輪椅行動，雖領有每月5065元身心障礙補助，然名下無任何資產，不足以支付日常生活開銷、醫療費用等必要支出，向子女每人每月各請求支付扶養費7525元。

陳兒子及女兒說，父母35年前離婚後，母親即未曾扶養二人，也未曾探視及往來，因此向法院聲請免除對母親扶養義務。

法官認為，陳姓老婦人因身體狀況，無法工作，難以維持生活，而有接受扶養必要。但陳婦和先生離婚後，即未扶養或照顧子女，雙方已逾30年未聯繫，親子關係疏離，形同陌路。

法官並認為，陳婦對於子女確有未盡扶養義務事實，且她未提出有何不能盡扶養義務正當事由供法院調查，認定陳婦無正當理由對於子女未盡扶養義務情節重大，裁准陳子女免除對於母親扶養義務。

陳姓老婦人以車禍後無法工作，請求子女支付扶養費，台南地院 法官以她逾30年未聯繫子女，未盡扶養義務情節重大駁回。圖／本報資料照片
陳姓老婦人以車禍後無法工作，請求子女支付扶養費，台南地院 法官以她逾30年未聯繫子女，未盡扶養義務情節重大駁回。圖／本報資料照片

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