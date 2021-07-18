聽新聞
test
0:00 / 0:00
老婦人車禍請求扶養 法官以她逾30年未聯繫子女駁回
陳姓老婦人以她發生車禍後，行動不便，無法工作，向兒子女兒請求扶養費，但子女以母親和父親約35年前離婚後，即未扶養或照顧他們，已逾30年未聯繫，親子關係形同陌路拒付。法院認為陳婦對於兒女未盡扶養義務情節重大，駁回她的請求，案可抗告。
陳姓老婦人表示，她約5年前發生車禍，雙腳不良於行，須仰賴拐杖、輪椅行動，雖領有每月5065元身心障礙補助，然名下無任何資產，不足以支付日常生活開銷、醫療費用等必要支出，向子女每人每月各請求支付扶養費7525元。
陳兒子及女兒說，父母35年前離婚後，母親即未曾扶養二人，也未曾探視及往來，因此向法院聲請免除對母親扶養義務。
法官認為，陳姓老婦人因身體狀況，無法工作，難以維持生活，而有接受扶養必要。但陳婦和先生離婚後，即未扶養或照顧子女，雙方已逾30年未聯繫，親子關係疏離，形同陌路。
法官並認為，陳婦對於子女確有未盡扶養義務事實，且她未提出有何不能盡扶養義務正當事由供法院調查，認定陳婦無正當理由對於子女未盡扶養義務情節重大，裁准陳子女免除對於母親扶養義務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言