男自認理財高手想匯22萬元獲高報酬 銀行聽聞立即報警

高雄岡山49歲李姓男子，日前在網路認識一名女子，聲稱熟悉國際黃金投資，只要匯款到指定帳戶即可獲得高額報酬。李男聽聞便前往銀行要將22萬元匯至該帳戶，還堅稱「自己理財觀念深厚，不可能受騙」。直到銀行員察覺有異報警，經過警方輪番勸阻，李男才讓明白深陷投資詐騙陷阱，並打消匯款念頭。

據了解，李男本身有投資習慣，於日前在網路上認識一名女子，她聲稱熟悉相關國際黃金投資訊息，只要將錢匯款至指定帳戶，就可賺取高額報酬。李男聽聞，認為是投資的好機會，便於本月12日下午前往匯款。

李男抵達銀行時，銀行員發現他要將22萬元匯款至陌生帳戶，擔憂是詐騙，便通報警方到場關切。員警到場時，李男向警方表示，自己理財觀念深厚，不可能受騙。他還說，昔日操作期貨投資5萬回報10萬，短期內有100%的報酬率，因此，滿心期待這次的投資也會大豐收。

警方聽聞，耐心向李男解釋，這屬於投資相關的詐騙類型，且類似手法層出不窮，只是為了放長線釣大魚，佯稱保證獲利、穩賺不賠，還會先釋出一些甜頭，讓人掉以輕心，直到落入陷阱後，最後才將所有投資人的錢取走。