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中市不戴口罩2個月罰617件 居檢趴趴走罰100萬強制繳清
今年5月19日全國疫情實施三級警戒，台中市法制局統計巿府各級機關依違反傳染病防治法，共開出848件罰單，其中「未戴口罩」617件人數最多，佔72%，另有違反停業或群聚規定被裁處的金額最高，一次30萬元。
遭開罰單的包括「未依規定停業」「違反人數群聚規定(室內5人以上、室外10人以上)」「未實聯(名)登記」及「民眾外出未戴口罩」等行為，共開出了848件裁罰，處罰總金額1028萬3500元。
其中，以民眾外出於道路上「未戴口罩」被罰最多，共521件；民眾在市場或賣場、商店，未戴口罩也被開罰96件，共617件。所有案件中以違反停業或群聚規定被裁處之金額最高，最高被裁罰30萬元。
不戴口罩的高峰期在6月21到25日，集中在三級警戒第二次延期後半段，當時疫情相對穩定，民眾情緒鬆懈，直到Delta病毒出現，上周已降到74件。
中市府法制局與行政執行署台中分署密切配合，針對違反居家檢疫或防疫措施遭罰而逾期未繳之案件，優先移送行政執行，強制執行。例如在今年1月間因多次違反居家檢疫規定而遭衛生局重罰100萬元的市民，因逾期未繳罰單，即時扣押名下的特斯拉電動車及房產，日前已繳清罰鍰。
法制局長李善植指出，如被裁罰，只是承受金錢損失，但若造成防疫破口，危及的是大眾身家性命，才是整個社會不可承受之重！呼籲民眾不要鬆懈，全力配合防疫事項。
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