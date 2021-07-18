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泰女逾期居留1年多做性交易 高雄警喬裝嫖客抓到送辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證，除依社會秩序維護法將泰女法辦外，另將她送移民署專勤隊收容，等候遣返。

高雄市警察局新興分局警員昨天下午5點多進行網路巡邏，在某論壇上發現一名暱稱「蜜兒」的女子，散步色情交易等訊息。警方在透過Line與她取得聯繫後，昨晚10點喬裝成嫖客到前金區五福三路上某間飯店假意赴約。

警方一抵達，蜜兒就直接說明每次3000元等性交易內容，警員即表明身分，將她帶回偵辦，另在現場發現潤滑液、拆封未使用保險套等事證。

警方發現，蜜兒是持觀光簽證進入台灣的泰國籍女子，已逾期滯留1年多都未返回家鄉，她在警詢時也坦承有從事性交易，並供稱是因缺錢才下海。警詢後依社會秩序為護法送辦，另將她帶往醫院接受PCR檢測，送移民署專勤隊收容等候遣返。

新興分局長戴台捷表示，中央日前宣布有條件微解封，為避免不法份子也蠢蠢欲動，警分局特別規劃相關稽查勤務，針對轄內旅宿業、出租套房等可能從事性交易行為的場所加強稽查，同時強化網路巡邏作為，主動積極出擊斬斷連結，全面防堵疫情，避免色情產業成為疫情溫床，避免市民身處染疫高風險環境。

高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證。記者邱奕能／翻攝
高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證。記者邱奕能／翻攝
高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證。記者邱奕能／翻攝
高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證。記者邱奕能／翻攝
高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證。記者邱奕能／翻攝
高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證。記者邱奕能／翻攝
高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證。記者邱奕能／翻攝
高雄警方昨執行網路巡邏，發現一名逾期居留的28歲泰國籍女子，透過網路尋客進行性交易，警員喬裝成嫖客進入飯店，當場查獲保險套等事證。記者邱奕能／翻攝

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