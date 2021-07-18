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翻機車置物箱找食物卻徒勞無功 竊盜男遭判拘10日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

鍾姓男子2019年間因犯下竊盜案遭法院判刑4月，同年12月19日執行完畢，卻不知悔改，今年3月在新竹市區閒晃，因飢餓難耐，便鎖定吳姓女子的機車，想找看看置物箱內有無食物，費勁打開，裡面卻空無一物沒發現食物，反遭一旁路人發現報警；新竹地院審理終結，鍾被依竊盜未遂罪判拘役10日。

法官認為，鍾男有多次竊盜前科仍不知悔改，正值壯年卻不用正當方式獲取所需，反而恣意竊取他人機車置物箱內財物，漠視他人財產法益，考量鍾坦承犯行，是因肚子餓才會犯案，犯罪手段還算輕微，也未實際造成吳女損失，審酌依竊盜未遂罪判拘役10日，易科罰金1萬元。

鍾男飢餓難耐，鎖定吳女機車想找車廂內食物，勁將車廂打開，裡面卻空無一物沒發現食物，反遭一旁路人發現報警；新竹地院審理終結，鍾被依竊盜未遂罪判拘役10日。圖／報系資料照
鍾男飢餓難耐，鎖定吳女機車想找車廂內食物，勁將車廂打開，裡面卻空無一物沒發現食物，反遭一旁路人發現報警；新竹地院審理終結，鍾被依竊盜未遂罪判拘役10日。圖／報系資料照

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