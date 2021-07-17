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法官誤裁准沒入保證金 檢察總長翻案成功

中央社 / 台北17日電

北檢傳喚被告到案執行，漏未以新地址傳喚，反而認定被告逃匿，聲請沒入保證金獲准。案經非常上訴，最高法院認為，法官未察疏漏直接裁准有所不當，判決撤銷沒入保證金裁定。

最高法院判決書指出，許姓女子因施用毒品遭台北地檢署調查，偵查中以新台幣1萬元交保；案經台北地方法院審理，判處許女有期徒刑3月，得易科罰金；許女事後撤回上訴而定讞。

北檢民國109年間通知許女到案執行，但許女都未到案；檢察官指揮警察到許女住居所拘提也未果，認定許女逃匿，向北院聲請沒入1萬元保證金，獲北院裁定准許。

最高檢察署審核後認為，沒入保證金應以被告逃匿為要件，而許女在北院審理時，已告知法院最新居住地址，在上訴狀中也陳報新地址；北檢未針對新地址傳喚送達，不生合法送達效力，北院不察，採信北檢理由裁准沒入保證金，有適用法則不當而違背法令的情形。

案經最高檢檢察總長江惠民提起非常上訴，最高法院認為，檢察官或法院文書的送達，應針對變更後的住居所，才有合法送達的效力；被告或受刑人若未受合法傳喚、拘提，即使未到案，也不能直接認定為逃匿。

最高法院認為，本案檢察官漏未依新地址進行傳喚送達，只針對舊址執行傳喚，並無合法送達的效力，不能據此認定被告已逃匿，也不得沒入保證金；原裁定已確定且對許女不利，因此判決撤銷原裁定，並駁回檢察官沒入保證金的聲請。

檢察官 警察

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