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中壢男騎機車持刀追外送員 到案稱認錯人警依恐嚇送辦
一名年約25歲男子日前在桃園市中壢區騎車機車、手拿水果刀追餐飲外送員，嚇得外送員躲入餐廳才逃過一劫，外送員的群組也傳出這名男子不只一次持刀追人，警方今天表示，當天據報後隔天查出男子身分通知他到案說明。男子辯稱認錯人，對於為什麼要拿刀追砍人隻字不提，全案依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
中壢警方說，外送員11日深夜騎機車經過中壢區新興路，察覺後面有人騎機車跟在他後面，一開始並不在意，不過因為是深夜時段，馬路幾乎沒有其他車輛行駛，他順著後視鏡看後面的騎機車，看見一名身強體壯的男騎士，感覺好像要追上來，再瞄一眼，瞥見他左手拿著長條金屬會反光，仔細一看竟然是一把刀，嚇得他加快速度想甩開對方。
沒想到後面的騎士跟上來，外送員就這樣騎了600多公尺還是沒甩掉人，最後躲進一家平時常取餐的飲食店，這個時候男子守在餐廳門口看著外送員，自言自語「好像認錯人」就揚長離開。外送員在群組通報這段驚魂記，還PO騎機車時候錄下的影片，也有其他外送員說之前在新興路也被這名男子「追殺」，很恐怖。
中壢派出所據報後，循線查出騎摩托車的男子身分，通知他到案說明時，男子只今描淡寫說認錯人，不提和誰結怨要在深夜馬路上追人。警方除了把他函送法辦，還要追查作他犯案動機與是否有其他被害人。
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