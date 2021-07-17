快訊

微解封傳憾事 澎湖3男相約浮潛一人失蹤尋獲已溺斃

「早有預警卻沒疏散」 西歐洪患已釀百死、千人下落不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢男騎機車持刀追外送員 到案稱認錯人警依恐嚇送辦

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

一名年約25歲男子日前在桃園市中壢區騎車機車、手拿水果刀追餐飲外送員，嚇得外送員躲入餐廳才逃過一劫，外送員的群組也傳出這名男子不只一次持刀追人，警方今天表示，當天據報後隔天查出男子身分通知他到案說明。男子辯稱認錯人，對於為什麼要拿刀追砍人隻字不提，全案依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

中壢警方說，外送員11日深夜騎機車經過中壢區新興路，察覺後面有人騎機車跟在他後面，一開始並不在意，不過因為是深夜時段，馬路幾乎沒有其他車輛行駛，他順著後視鏡看後面的騎機車，看見一名身強體壯的男騎士，感覺好像要追上來，再瞄一眼，瞥見他左手拿著長條金屬會反光，仔細一看竟然是一把刀，嚇得他加快速度想甩開對方。

沒想到後面的騎士跟上來，外送員就這樣騎了600多公尺還是沒甩掉人，最後躲進一家平時常取餐的飲食店，這個時候男子守在餐廳門口看著外送員，自言自語「好像認錯人」就揚長離開。外送員在群組通報這段驚魂記，還PO騎機車時候錄下的影片，也有其他外送員說之前在新興路也被這名男子「追殺」，很恐怖。

中壢派出所據報後，循線查出騎摩托車的男子身分，通知他到案說明時，男子只今描淡寫說認錯人，不提和誰結怨要在深夜馬路上追人。警方除了把他函送法辦，還要追查作他犯案動機與是否有其他被害人。

男子凌晨騎機車持刀追外送員。記者鄭國樑／翻攝
男子凌晨騎機車持刀追外送員。記者鄭國樑／翻攝

外送員 桃園 恐嚇

延伸閱讀

外送箱沒關疑「食物噴飛」五千人秒懂笑：您的餐點正在路上

客點100杯飲料請醫護 外送員嘆「漏做這事」：善心變麻煩

法官、外送員誰該先打疫苗？ 法官論壇「比貢獻」炸鍋

外送員致電頂加男取餐「結果孕婦下樓」 原因曝光網讚：給她小費

相關新聞

影／微解封高雄男路邊拉下口罩抽菸 遇警露毒品吃官司

疫情第三警戒「微解封」，高雄鍾姓男子在街頭拉下口罩抽菸，正遇員警巡邏路過，攔下他勸導，就在員警查證他身分，他全身發抖，一...

中壢男騎機車持刀追外送員 到案稱認錯人警依恐嚇送辦

一名年約25歲男子日前在桃園市中壢區騎車機車、手拿水果刀追餐飲外送員，嚇得外送員躲入餐廳才逃過一劫，外送員的群組也傳出這...

酒測值0.24警方觀察紀錄漏載 他仍遭公共危險罪判刑

桃園趙姓男子騎車追撞前方小客車，當下酒測值0.24，雖未達刑法0.25門檻，也通過警方平衡、直線測試。但法院認為，經回推...

維修堆高機意外30年老友慘死 老闆賠償家屬300萬獲緩刑

台南市新營區某堆高機企業的王姓老闆，聘雇有30年交情的林姓男子，去年10月間協助他從事堆高機升降油壓缸拆卸作業，未提供安...

女網友傳胸部下體裸照給人夫 遭抓包慘賠正宮15萬

方姓人夫已婚有小孩，卻忍不住和許姓女網友曖昧，2人還互傳胸部、生殖器裸照，被方的妻子抓包後，方辯稱「只是網路圖片」，但許...

未讓少年被害人出庭陳述 違憲

少年事件處理法規定「審理期日訊問少年時，應予少年之法定代理人或現在保護少年之人及輔佐人陳述意見之機會」，卻沒規定被害人可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。