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酒測值0.24警方觀察紀錄漏載 他仍遭公共危險罪判刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園趙姓男子騎車追撞前方小客車，當下酒測值0.24，雖未達刑法0.25門檻，也通過警方平衡、直線測試。但法院認為，經回推他騎車時酒測值達0.31，且員警在測試觀察紀錄表部分空白，未依規定填製，因此無證據力，審理後依公共危險罪判趙有期徒刑3月，併科2萬元罰金，可上訴。

檢警調查，趙男（35歲）今年2月9日深夜在中壢區1間酒店喝酒，結束後雖到按摩店休息，但隔天一早8點多騎機車上路時，因沒和前車保持安全距離在八德區介壽路追撞，雖無人受傷，但經警方9點多測得呼氣酒測值每公升0.24毫克。

雖趙當下酒測值0.24，尚未達刑法公共危險0.25門檻，但依交通部運輸研究所研究公式，回推趙8點多騎車時的酒測值達0.31毫克，依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

審理時，趙辯稱是前方小客車突然急煞，自己來不及才撞上，但法院勘驗行車記錄器，發現當時車流量大、行車速度慢，趙打算插到前方內車道，結果才撞到前車左後方，認定車禍是因趙酒駕注意力、判斷力下降導致。

另外，趙男當下酒測值0.24未達0.25，八德分局員警雖有依刑法185條之3案件填製「測試觀察紀錄表」，其中在直線測試、平衡動作及畫圓部分，趙男均通過，但法院認為，該部分僅測試檢驗受測者的「駕駛控操能力」而未及於「注意力」。

但在該表中的「觀察結果-駕駛時之狀態」，其中有一項駕駛過程因【】原因，顯然無法駕駛，承辦員警竟空白之，認定警方填製的測試觀察紀錄表，未依規定填製，無證據能力，依不能安全駕駛動力交通工具罪判他3月，得易科罰金，併科罰金2萬元。

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒測 桃園 行車記錄器

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