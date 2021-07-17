酒測值0.24警方觀察紀錄漏載 他仍遭公共危險罪判刑

桃園趙姓男子騎車追撞前方小客車，當下酒測值0.24，雖未達刑法0.25門檻，也通過警方平衡、直線測試。但法院認為，經回推他騎車時酒測值達0.31，且員警在測試觀察紀錄表部分空白，未依規定填製，因此無證據力，審理後依公共危險罪判趙有期徒刑3月，併科2萬元罰金，可上訴。

檢警調查，趙男（35歲）今年2月9日深夜在中壢區1間酒店喝酒，結束後雖到按摩店休息，但隔天一早8點多騎機車上路時，因沒和前車保持安全距離在八德區介壽路追撞，雖無人受傷，但經警方9點多測得呼氣酒測值每公升0.24毫克。

雖趙當下酒測值0.24，尚未達刑法公共危險0.25門檻，但依交通部運輸研究所研究公式，回推趙8點多騎車時的酒測值達0.31毫克，依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

審理時，趙辯稱是前方小客車突然急煞，自己來不及才撞上，但法院勘驗行車記錄器，發現當時車流量大、行車速度慢，趙打算插到前方內車道，結果才撞到前車左後方，認定車禍是因趙酒駕注意力、判斷力下降導致。

另外，趙男當下酒測值0.24未達0.25，八德分局員警雖有依刑法185條之3案件填製「測試觀察紀錄表」，其中在直線測試、平衡動作及畫圓部分，趙男均通過，但法院認為，該部分僅測試檢驗受測者的「駕駛控操能力」而未及於「注意力」。