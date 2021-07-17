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維修堆高機意外30年老友慘死 老闆賠償家屬300萬獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市新營區某堆高機企業的王姓老闆，聘雇有30年交情的林姓男子，去年10月間協助他從事堆高機升降油壓缸拆卸作業，未提供安全帽供林配戴，且堆高機的托架及貨叉又無安全支撐，以致綑綁鍊條突然斷裂，托架及貨叉自上方飛落，重擊林傷重不治，經勞資爭議調解，王同意賠償老友家屬300萬元，台南地院依犯過失致人於死罪，判他6月徒刑，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，去年10月28日下午近4時，林在企業社大門外馬路旁，協助老闆從事堆高機升降油壓缸拆卸作業，老闆駕駛15公噸堆高機將托架及貨叉上升至最頂端，再以鍊條綑綁固定，以利下方林拆卸油管。

然而，老闆疏未注意，未提供安全帽供林配戴，堆高機的托架及貨叉又無任何安全支柱支撐，以致該綑綁托架及貨叉的鍊條突然斷裂，托架及貨叉自上方飛落重擊林，致其頭、胸、腹部多處鈍傷併骨折、多重器官損傷等，同日送醫後不治。

工安調查，認王違反職業安全衛生設施規則第238條「雇主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給安全帽等防護具，使勞工戴用。」；第116條第1項第13款「車輛及堆高機之修理或附屬裝置之安裝、拆卸等作業時，於機臂、突樑、升降台及車台，應使用安全支柱、絞車等防止物體飛落之設施。」。

以及職業安全衛生法第6條第1項第5款：「雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：五、防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害。」，認有工安疏失。

王在警詢中及偵查中坦承不諱，他對老友命喪感到難過，希望趕快與家屬和解，也會配合工安調查。

王和死者家屬在起訴前已經達成和解，同意賠償300萬元，且已給付其中250萬元，餘款50萬元則分期償還，家屬也向法官陳述同意給予王緩刑的機會。台南地院認王犯過失致人於死罪，處6月徒刑，緩刑4年。

王姓老闆和老友家屬在起訴前已經達成和解，同意賠償300萬元，給予王緩刑的機會。台南地院認王犯過失致人於死罪，處6月徒刑，緩刑4年。圖／本報資料照
王姓老闆和老友家屬在起訴前已經達成和解，同意賠償300萬元，給予王緩刑的機會。台南地院認王犯過失致人於死罪，處6月徒刑，緩刑4年。圖／本報資料照

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