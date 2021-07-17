女網友傳胸部下體裸照給人夫 遭抓包慘賠正宮15萬

方姓人夫已婚有小孩，卻忍不住和許姓女網友曖昧，2人還互傳胸部、生殖器裸照，被方的妻子抓包後，方辯稱「只是網路圖片」，但許坦承「他確實打手槍拍照給我」，由於許女已賠償方妻15萬元達成調解，方妻再對先生提告求償30萬元，法院審理後判方應賠老婆1萬5000元，可上訴。

方的妻子主張，和先生結婚多年有小孩，對方卻在2019年3至5月間和許姓女網友聯繫，還要求她傳胸部、下體裸照觀看，先生也自拍生殖器照給許，2人互傳裸照行為已侵害她配偶權，造成精神痛苦不堪，對先生求償30萬元。

方男抗辯稱，該裸照並非他和許女有所，而僅是朋友間分享照片的行為，沒有侵害妻子配偶權。但法院查，根據方妻子質問許女的對話，許坦承「這些照片是我本人拍攝，傳給方先生的」、「不是網路圖」、「他確實打手槍的時候拍照傳給我」。

另外，方妻和許女經調解，內容也記載許女就當時傳送不雅照的行為，向方妻表達歉意，可見相關裸照確實是方、許間拍攝後互傳，並非方男辯稱的網路圖片。

法院指出，方男和許女互傳裸照，已達相當親暱程度之男女情誼交往，破壞方妻家庭圓滿、婚姻完整性，情節重大，依據侵害情節、雙方工作及資產等，認定方、許應賠償方的妻子精神撫慰金3萬元。