聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒讓少年被害人到庭陳訴意見違憲 司法院：儘速修法

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

大法官今作出釋字第805號解釋，指少年事件處理法第36條未讓被害人可以到庭陳述意見，不符憲法正當法律程序原則，也違反保障被害人程序參與權意旨，2年內應修正。司法院回應將先在少年保護事件審理細則增訂相關規定，保障被害人到庭陳述意見的權利。

司法院表示，將儘速修正少年事件處理法，在完成修法前，現行少年保護事件的調查與審理程序，已有部分探知或納入被害人意見、給予必要保護的法令與機制。

司法院指出，像是「少年法院（庭）調查性侵害事件減少被害人重複陳述注意事項」、「性侵害犯罪防治法」有提供被害人安全出庭的環境，若認為適當時，也可讓被害人旁聽；而當加害人、被害人雙方同意得轉介修復、向被害人道歉與賠償損害。

少年司法程序中的被害人保護與權益保障機制，不僅涉及少年基本權利保障，相較一般刑事訴訟更需多面向思考，司法院表示將依大法官解釋意旨，審慎研修少事法。

釋字第805號解釋指少年事件處理法第36條未讓被害人可以到庭陳述意見，不符憲法正當法律程序原則，也違反保障被害人程序參與權意旨。司法院回應將先在少年保護事件審理細則增訂相關規定，保障被害人到庭陳述意見的權利。記者王宏舜／攝影
釋字第805號解釋指少年事件處理法第36條未讓被害人可以到庭陳述意見，不符憲法正當法律程序原則，也違反保障被害人程序參與權意旨。司法院回應將先在少年保護事件審理細則增訂相關規定，保障被害人到庭陳述意見的權利。記者王宏舜／攝影

司法院 大法官 性侵

延伸閱讀

法官、外送員誰該先打疫苗？ 法官論壇「比貢獻」炸鍋

少女遭3少拍私密照卻沒法到庭陳述 大法官：違憲要修法

維護社會運作重要機制？法官爭取施打疫苗正反意見不一

「廢墟風」套房月租1.5萬 租屋族碰5大問題何解？司法院搞笑貼文引迴響

相關新聞

因案滯台 向心：連疫苗也沒法打

中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，涉協助大陸國太公司來台購買豪宅洗錢遭檢方起訴，台北地院昨天開庭傳喚向心夫婦，向...

未讓少年被害人出庭陳述 違憲

少年事件處理法規定「審理期日訊問少年時，應予少年之法定代理人或現在保護少年之人及輔佐人陳述意見之機會」，卻沒規定被害人可...

振興醫院幫退休檢察長打特權疫苗？ 士檢：報導有出入

前副總統連戰夫婦上月被爆出在振興醫院獲特權施打AZ疫苗，士林地檢署立案偵辦，今有媒體爆出振興醫院幫2名退休檢察長、1位知...

沒讓少年被害人到庭陳訴意見違憲 司法院：儘速修法

大法官今作出釋字第805號解釋，指少年事件處理法第36條未讓被害人可以到庭陳述意見，不符憲法正當法律程序原則，也違反保障...

館長飆罵王炳忠「狗兒子」挨告 檢方這理由起訴了

「館長」陳之漢不滿新黨青年軍王炳忠去年在前總統李登輝辭世後，於臉書發布「終於死了」等文字，也在臉書發布「丙中狗兒子」回應...

「要命小方」擄人勒贖判10年半 想釋憲「弄錯」不受理

綽號「要命小方」的男子方敏懿綁架廖姓車商勒贖1500萬元得逞，又被查出在大甲媽祖遶境搶轎風波中挾人拘禁，台中高分院更二審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。