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沒讓少年被害人到庭陳訴意見違憲 司法院：儘速修法
大法官今作出釋字第805號解釋，指少年事件處理法第36條未讓被害人可以到庭陳述意見，不符憲法正當法律程序原則，也違反保障被害人程序參與權意旨，2年內應修正。司法院回應將先在少年保護事件審理細則增訂相關規定，保障被害人到庭陳述意見的權利。
司法院表示，將儘速修正少年事件處理法，在完成修法前，現行少年保護事件的調查與審理程序，已有部分探知或納入被害人意見、給予必要保護的法令與機制。
司法院指出，像是「少年法院（庭）調查性侵害事件減少被害人重複陳述注意事項」、「性侵害犯罪防治法」有提供被害人安全出庭的環境，若認為適當時，也可讓被害人旁聽；而當加害人、被害人雙方同意得轉介修復、向被害人道歉與賠償損害。
少年司法程序中的被害人保護與權益保障機制，不僅涉及少年基本權利保障，相較一般刑事訴訟更需多面向思考，司法院表示將依大法官解釋意旨，審慎研修少事法。
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