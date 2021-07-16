振興醫院幫退休檢察長打特權疫苗？ 士檢：報導有出入

前副總統連戰夫婦上月被爆出在振興醫院獲特權施打AZ疫苗，士林地檢署立案偵辦，今有媒體爆出振興醫院幫2名退休檢察長、1位知名建商特權施打疫苗，士檢晚間表示，媒體報導內容與調查有出入，偵查不公開，細節不便說明。

士檢指出，媒體報導內容非該署提供，該媒體報導前未向士檢查證，內容也與檢察官調查有出入，檢察官嚴守偵查不公開規定，尤其調查證據所得涉及個人隱私、名譽及醫療資訊，受個人資料保護法保障，請外界勿作無謂渲染與揣測，干擾偵查徒增社會紛擾。

媒體報導指出，連戰夫婦涉嫌特權施打疫苗案，士檢查出約100人特權打疫苗，其中2人是法界退休的檢察長、1人是知名建商，而振興醫院院長魏崢日前已到案說明。

檢調查出今年3月至6月振興醫院以非醫事人員名義施打的疫苗約有2400劑，其中疑似特權疫苗的施打時間集中在6月上旬，有不少企業人士也特權施打。