館長飆罵王炳忠「狗兒子」挨告 檢方這理由起訴了

「館長」陳之漢。圖／報系資料照

「館長」陳之漢不滿新黨青年軍王炳忠去年在前總統李登輝辭世後，於臉書發布「終於死了」等文字，也在臉書發布「丙中狗兒子」回應，又於同年8月在直播上辱罵王是「共匪」、「賣國賊」、「中國狗」等，被提告妨害名譽；檢方認為館長謾罵足以貶損王的人格與社會評價，近日將館長起訴。

檢警調查，館長不滿去年7月30日李登輝辭世當晚，王炳忠在其臉書上發布「終於死了」等文字，於自己臉書粉絲專頁「飆捍」上公開發布「丙中狗兒子」等文字，又在王炳忠於臉書表示準備提告後，在同年8月2日晚間開直播，以「共匪」、「中國狗」、「賣國賊」、「垃圾」、「弱智」等語言辱罵，王炳忠因此提告妨害名譽。

館長僅坦承有發表言論，辯稱「丙中」非指王炳忠，且直播時未提及王炳忠姓名，辱罵非針對王炳忠所為，但檢方根據貼文、直播影片與新聞報導等，認為社會大眾可直接明確的理解館長辱罵是針對王炳忠所為，館長所言為卸責之詞。

檢方認為，館長針對王炳忠有關李登輝逝世的發言評論，本應屬於涉及政治人物言行而為可受公評之事，但因館長評論多為「X妳娘」、「X的雞巴」等粗俗不雅詞彙，並以「狗」等字眼情緒性謾罵，足以使人感受屈辱、貶損其人格與社會評價，近日偵結公告，起訴館長妨害名譽。