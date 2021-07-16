快訊

美利堅「不」合眾國！民調指這兩群人最想脫美

俄國西伯利亞地區驚傳客機失蹤 機上載有17人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

館長飆罵王炳忠「狗兒子」挨告 檢方這理由起訴了

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

「館長」陳之漢。圖／報系資料照
「館長」陳之漢。圖／報系資料照

館長」陳之漢不滿新黨青年軍王炳忠去年在前總統李登輝辭世後，於臉書發布「終於死了」等文字，也在臉書發布「丙中狗兒子」回應，又於同年8月在直播上辱罵王是「共匪」、「賣國賊」、「中國狗」等，被提告妨害名譽；檢方認為館長謾罵足以貶損王的人格與社會評價，近日將館長起訴。

檢警調查，館長不滿去年7月30日李登輝辭世當晚，王炳忠在其臉書上發布「終於死了」等文字，於自己臉書粉絲專頁「飆捍」上公開發布「丙中狗兒子」等文字，又在王炳忠於臉書表示準備提告後，在同年8月2日晚間開直播，以「共匪」、「中國狗」、「賣國賊」、「垃圾」、「弱智」等語言辱罵，王炳忠因此提告妨害名譽。

館長僅坦承有發表言論，辯稱「丙中」非指王炳忠，且直播時未提及王炳忠姓名，辱罵非針對王炳忠所為，但檢方根據貼文、直播影片與新聞報導等，認為社會大眾可直接明確的理解館長辱罵是針對王炳忠所為，館長所言為卸責之詞。

檢方認為，館長針對王炳忠有關李登輝逝世的發言評論，本應屬於涉及政治人物言行而為可受公評之事，但因館長評論多為「X妳娘」、「X的雞巴」等粗俗不雅詞彙，並以「狗」等字眼情緒性謾罵，足以使人感受屈辱、貶損其人格與社會評價，近日偵結公告，起訴館長妨害名譽。

館長 王炳忠 直播 妨害名譽

延伸閱讀

永諾推出第二款Android無反相機YN455 硬體升級、增加直播功能

館長、周玉蔻繼續互戰 館長被周告妨害名譽秀傳喚通知

美官員反對台獨 台聯：將延續李登輝遺志 繼續追求建國

李登輝曾孫可望從母姓續香火 基金會：家屬選擇都祝福

相關新聞

網路販賣仿冒項鍊耳環 丁小芹被判拘30日

藝人丁小芹賣假名牌包涉詐欺遭判刑2年6月定讞，正在監所執行中。檢方又查出她在網路販售仿冒的名牌項鍊、耳環等，新北地院審理...

網紅館長飆罵王炳忠「狗兒子」挨告　檢方起訴了

「館長」陳之漢不滿新黨青年軍王炳忠去年在前總統李登輝辭世後，於臉書發布「終於死了」等文字，也在臉書發布「丙中狗兒子」回應...

「要命小方」擄人勒贖判10年半 想釋憲「弄錯」不受理

綽號「要命小方」的男子方敏懿綁架廖姓車商勒贖1500萬元得逞，又被查出在大甲媽祖遶境搶轎風波中挾人拘禁，台中高分院更二審...

監察院聲請審石木欽案合議庭迴避 懲戒法院已分案

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被控擔任最高法院法官等職務期間，與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義買進翁的公司股票，...

凌晨到住戶家放鞭炮 檢強制罪起訴、法院改恐嚇罪判刑

桃園鄧姓、黃姓男子凌晨4點到徐姓住戶家前放鞭炮，檢方以2人妨害徐「睡眠安寧自由」，依強制罪嫌向法院聲請簡判；但法院認為，...

網媒稱高檢讓防疫治安慘 高檢斥：案件「質」不減反增

有網路媒體日前報導新冠肺炎疫情三級警戒期間治安空轉，並指是因台灣高等檢察署要求檢察署、調查、廉政機關非必要「開庭、約談、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。