「要命小方」擄人勒贖判10年半 想釋憲「弄錯」不受理

綽號「要命小方」的男子方敏懿綁架廖姓車商勒贖1500萬元得逞，又被查出在大甲媽祖遶境搶轎風波中挾人拘禁，台中高分院更二審依擄人勒贖等罪判他10年6月徒刑，最高法院去年8月駁回上訴定讞。方以刑法第77條第1項規定有牴觸憲法疑義，聲請大法官解釋，大法官今議決不受理。

方敏懿2015年不滿經營超跑生意的廖姓車商曾帶人跑到他的包廂對空鳴槍，讓他顏面無光，決定結夥綁架廖要錢，一行人押走廖並動手圍毆、拿電擊棒電擊廖，再押至透天厝強迫廖錄音要家屬支付2億元贖金，之後由鄭姓角頭出面擔保必定支付贖金，廖獲釋後，廖的胞弟交付1500萬元給方。

另方敏懿2014年大甲媽祖遶境期間，因沒有穿著聖母宮服裝，率眾參與搶轎，和聖母宮人員鬥毆，他心生不滿趁機報復，除開槍企圖傷人外，又押走對方拘禁於透天厝房間房間，恐嚇「等一下配合一點不要亂動，否則不小心會被打死」、「知道苗栗老家在何處，打算丟手榴彈」、「已經叫小弟把狗籠買好了，要去買鉗子將牙齒拔下來」等語，並動手圍毆凌虐，長達40小時。

法院認為，方敏懿僅因私怨就押人拘禁長達40小時，還多次辱罵、恐嚇、毆打，使被害人除自由受限制外，內心遭受極大恐懼；又為了報復廖姓車商、貪圖不法財物，策劃擄人勒贖，至今未返還贖金，嚴重影響社會治安。判決指出，方敏懿事跡敗露後和同夥逃亡規避追查，嚴重藐視法令，戕害社會秩序和善良風俗，惡性重大。

方認為最高法院2017年度台上字第2643號及2020年度台上字第3211號刑事判決，適用的刑法第77條第1項規定，有牴觸憲法之虞，聲請大法官解釋。方表示，他尚未收受執行指揮書，但因確定終局判決記載他是累犯，依此規定，徒刑之執行有悛悔實據逾三分之二始得假釋出獄，不符罪刑相當原則及比例原則，違反憲法第8條、第15條及第23條規定。