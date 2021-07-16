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網路販賣仿冒項鍊耳環 丁小芹被判拘30日

中央社 / 新北16日電

藝人丁小芹賣假名牌包涉詐欺遭判刑2年6月定讞，正在監所執行中。檢方又查出她在網路販售仿冒的名牌項鍊、耳環等，新北地院審理後，依違反商標法判她拘役30日，可上訴。

丁小芹涉嫌在民國104、105年間，於拍賣平台販售宣稱附有正品保證書的名牌精品，但不少買家控訴收到假貨、二手貨，甚至付款後沒收到貨。新北地檢署依詐欺、違反商標法等罪嫌將丁小芹起訴。

一審依加重詐欺罪判刑3年6月，二審改判2年6月，不予緩刑。案經最高法院駁回上訴定讞，丁小芹於去年12月1日報到入監服刑。

檢方查出，丁小芹去年3月在友人介紹的工廠，購入仿冒的名牌項鍊、耳環等商品後，透過拍賣網站、直播等管道販售牟利；警方佯裝賣家身分，以新台幣400元購得仿冒商標圖樣的耳環1對存證，6月間持搜索票上門搜索，共查扣276件仿冒商品。

新北地方法院審理認為，丁小芹為圖私利，透過網絡方式販賣仿冒商品，影響商標權人的商譽及市場利益，有礙公平交易秩序，考量她與其中一家公司和解，依違反商標法判拘30日。

丁小芹。圖／聯合報系資料照
丁小芹。圖／聯合報系資料照

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