少女遭3少拍私密照卻沒法到庭陳述 大法官：違憲要修法

少年事件處理法規定「審理期日訊問少年時，應予少年之法定代理人或現在保護少年之人及輔佐人陳述意見之機會。」但卻沒規定被害人可以到庭陳述意見。大法官今作出釋字第805號解釋，認為這不符憲法正當法律程序原則，也違反保障被害人程序參與權意旨，2年內應修正少事法；完成修法前，除特殊事由，否則應傳被害人到庭並傾聽。

本案源於3名少年散布1名少女的私密照，被控妨害風化，台北地方法院少年法庭未聽取被害少女意見，逕判其中1名少年「不付審理」，另2人訓誡。少女父親質疑法律程序未保障被害人的程序參與權，少事法第36條規定有牴觸憲法疑義，聲請大法官解釋。

大法官認為，犯罪被害人（含少年事件被害人）依法享有訴訟上一定權利或地位的時候，基於憲法正當法律程序原則的要求，在法院程序進行時，應享有一定的程序參與權。犯罪被害人到庭陳述意見的權利，是被害人程序參與權所保障的基本內涵，受憲法保障。

少事法在1962年立法時，已明文保障少年行為的被害人享有一定的程序地位與權利，至今，少事法仍明定被害人或法定代理人就少年法院的裁定可以提起抗告，也可以聲請重新審理，或在部分類型的裁定作成前，表示意見。大法官認為由此可見被害人應享有一定的程序參與保障。