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凌晨到住戶家放鞭炮 檢強制罪起訴、法院改恐嚇罪判刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鄧姓、黃姓男子凌晨4點到徐姓住戶家前放鞭炮，檢方以2人妨害徐「睡眠安寧自由」，依強制罪嫌向法院聲請簡判；但法院認為，鄧、黃針對性放鞭炮，依台灣社會客觀認知是對屋內人惡害通知，且睡眠中也無所謂自主意識，變更起訴法條改依恐嚇罪判2人4月、拘役50日，可上訴。

檢警調查，鄧男（31歲）、黃男（19歲）去年10月13日凌晨4點多，開車到另名徐姓男子住家前面，由鄧拿出買來的成串鞭炮，放在徐住家前點燃，隨後和黃開車逃逸，警方獲報依恐嚇罪嫌將2人移送。

鄧、黃在警詢、偵訊時均矢口否認，辯稱不認識徐男，當時開車迷路、隨便亂晃，是心情不好才隨機路邊放鞭炮，不是針對徐男，鄧甚至還說「如果放鞭炮是恐嚇，那過年不就大家都在恐嚇」。

檢方勘驗監視器發現，2人點燃鞭炮立即逃離，未在現場觀看取樂，認為他們妨害徐及家屬共5人「睡眠安寧自由」犯意明確，但因雙方互不相識，即無仇隙，難認有恐嚇犯意，偵結依妨害自由強制罪嫌將2人向法院聲請簡易判決處刑。

法院再次勘驗監視器，見鄧男下車右手拿一串鞭炮、左手滑手機，再將鞭炮頭放在徐男門前，並延伸到車輛門邊，再上車後彎腰點燃，還沒關上門開車的黃就踩油門，可見鄧動作敏捷且極具針對性，2人也事前分工，再三查看手機作案內容，2人心思細膩、籌劃縝密。

法院查，鄧、黃凌晨4點到徐男家前，以有針對性方式布置鞭炮點燃，由台灣社會客觀認知，一般人足以知悉是對屋內人的惡害警告，犯恐嚇罪明確。

法院指出，檢方僅以雙方不認識、無仇隙，就認定2人沒恐嚇犯意，無足採信，且多有受人指使或誤認仇家情形；另2人針對性放鞭炮，並非對人或物的強暴，檢方雖認為有妨害徐男及家人「睡眠安寧的自由」，但人在睡眠中無所謂自主意識可言，2人也無從妨害此等自由的意思決定權。

法院認為，鄧、黃並不構成強制罪，至於侵擾住戶睡眠安寧，是否構成社會秩序維護法或民事侵權，乃是另一回事，檢方引用法條顯然違誤，變更起訴法條後，依恐嚇罪判鄧、黃各有期徒刑4月、拘役50日。

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影

恐嚇 睡眠 監視器

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