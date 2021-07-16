網媒稱高檢讓防疫治安慘 高檢斥：案件「質」不減反增

有網路媒體日前報導新冠肺炎疫情三級警戒期間治安空轉，並指是因台灣高等檢察署要求檢察署、調查、廉政機關非必要「開庭、約談、案件執行均暫緩」，使得警察辦案無法聲請搜索票、拘票，還稱「全台警辦案績效『暴跌剩1成』」。高檢署今駁斥從未發公文通令全國檢察署配合防疫減縮辦案，並引數據指警戒期間案件的「質」還反增加。

高檢署表示，三級警戒期間，各地檢署檢察官堅守崗位、持續辦案，並未鬆懈，統計今年5月19日至7月15日偵查新收案件數，相較於去年同期雖減少21.6％（減少1萬8223件），但是以公共危險罪減少62.4％最多（減少8434件），詐欺罪則未減反增8.1％（增加1172件），重大刑事案件增加65.4％（增加17件）。

高檢署指出，數據顯示各地檢署新收的量雖有減少，但案件的「質」並未降低，各地檢署檢察官的案件負荷並未因疫情關係而相對減輕。而各地檢署檢察官也積極清理逾期偵他案件，截至7月15日為止，全國各地檢署逾期偵他案件，相較110年5月底，已減少303件（偵案229件、他案74件）。

全國疫情警戒自5月19日提升至第三級後，一些地檢署新收案件數還不減反增。高檢署舉桃園地檢署為例，指桃檢6月新收案件數相較5月，增加了1196件，增幅達20.38％。

高檢署也統計，從去年3月2日至今年7月15日，各地檢署偵辦傳染病防治法第61條對於徵用之防疫物資囤積居奇或哄抬物價罪（含刑法第251條）；傳染病防治法第62條不遵行主管機關指示致傳染他人罪；傳染病防治法第63條及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散佈疫情謠言或不實訊息罪；特別條例第12條囤積防疫物資或哄抬價格罪；特別條例第13條不遵指示而有傳染他人之虞罪等與疫情相關刑事案件，累計2336件、被告共3106人。