前鄉長洩漏工程標案資料收35萬回扣 判關10年9月定讞

彰化縣田尾鄉前鄉長莊仁舜洩漏鄉公所採購工程投標廠商資料給特定業者，事後再收受35萬元現金回扣，台中高分院更二審依政府採購法妨害投標未遂罪、經辦公用工程收取回扣罪判刑10年9月，併科150萬元罰金，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動放逃機制。

判決指出，莊仁舜2006年3月到2014年12月擔任田尾鄉公所鄉長，為使特定業者得標鄉公所景觀路燈、道路安全設施工程案，洩漏投標廠商資料給許姓白手套，由許出面與投標廠商協議不為投標或不為價格競爭，但未獲投標廠商允諾而未得逞。

另外，莊仁舜也透過許和特定業者協商投標田尾園藝特定區道路景觀路燈、步道安全設施工程，約定業者以最低價得標後，應交付工程款課稅前金額5%回扣；莊並將工程案第一、二次投標廠商資料洩漏給許，待特定業者得標後，由許向業者收取35萬元回扣，再以報紙包裹轉交給莊，莊將其中5萬元分給許。

一審認為莊不知廉恥收受回扣，損害人民對政府的期待，判11年徒刑，併科罰金200萬元，褫奪公權5年；台中高分院更二審認為，莊否認犯罪，但依證人證述、通聯紀錄和譯文、現場蒐證照片等證據，認為莊辯解不能採信，犯罪事證明確。