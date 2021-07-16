率眾要疫苗反被捕 罷捷發起人今控高市警局長、分局長8罪名

高雄罷捷發起人徐尚賢6月26日率眾，到立委趙天麟服務處，抗議綠營立委阻擋疫苗來台，遭警方以他未申請集會遊行，占車道、撒冥紙、丟水球，查辦公共危險罪嫌。今天他到高雄地檢署，批警方已讓台灣成「警察國家」，按鈴申告高雄市警察局長黃明昭、苓雅警分局長梁東山涉8項罪名。

高雄市警局表示，徐在網路號召民眾，未經合法申請集會遊行，便聚集汽、禨車40輛陳情抗議，占據快車道後，警方指揮離開，但徐等拒絕駛離，徐向趙天麟服務處丟水球、在車道上撒冥紙，嚴重妨礙車輛通行，影響公眾往來安全，才報請檢察官偵辦，帶回徐1人依刑法妨害公眾往來罪及社會秩序維護法查辦，檢方訊後，處分徐限制住居。

徐尚賢今天上午到雄檢門口表示，因阻擋疫苗來台危害人民生存權，他要請立委出面說明，沒想到警方封鎖道路，攔阻行駛中的車輛，隨後對他「栽贓」、「汙陷」，指他涉公共危險，強行逮捕他們，認為警方「執法暴力、濫用職權，手段之凶殘、動機之惡劣，令人髮指」，「簡直成就台灣變成警察國家，嚴重傷害台灣民主自由」。

徐尚賢公開表示，他懷疑幕後有人指使，直指警察局長黃明昭、苓雅分局長梁東山責無旁貸，要求警方務必給交代，才控告警方違反提審法、殺人、傷害、妨害自由、強制、搶奪、加重強盜及毀損等罪名。