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前田尾鄉長莊仁舜標案洩密收回扣 判10年9月定讞

中央社 / 台北16日電

前彰化縣田尾鄉鄉長莊仁舜洩漏投標廠商資料，另收取回扣新台幣30萬元，更二審時被判處有期徒刑10年9月。最高法院昨天駁回上訴定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

依歷審判決書記載，莊仁舜自民國95年3月1日至103年12月24日間擔任田尾鄉長，涉嫌於101年間，利用鄉公所辦理「田尾園藝特定區V-9號景觀路燈及道路安全設施工程」等標案機會，洩漏投標廠商資料，助特定廠商與其他廠商不為投標及不為價格競爭，但遭其他廠商推辭而未遂。

此外，莊仁舜於102年間利用鄉公所辦理「田尾園藝特定區IV-1號道路景觀路燈及步道安全設施工程」標案機會，要求內定廠商給付回扣，並洩漏投標廠商資料，事後收取新台幣30萬元回扣。

案經法務部廉政署移送彰化地檢署偵辦，一審的彰化地方法院判處莊仁舜11年徒刑；經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，仍判莊仁舜11年徒刑；莊仁舜上訴最高法院，案經發回更審，台中高分院更一審改判莊仁舜10年9月徒刑。

最高法院去年第二度發回更審，台中高分院更二審仍認定莊仁舜犯政府採購法妨害投標未遂罪、貪污治罪條例經辦公用工程收取回扣罪事證明確，審酌他嚴重損及官箴與人民對廉能政府期待，2罪判刑10年9月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。

莊仁舜不服更二審判決提起上訴，昨天經最高法院駁回。全案定讞。

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