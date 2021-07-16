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虛設藥局半價賣防疫用品胖弟行詐 酒精大廠險遭牽連
中央流行疫情揮中心發布第三級警戒後，吳姓男子利用民眾搶購酒精，在網路上虛構「屏東海豐藥局」半價賣酒精的名義，涉嫌詐騙訂購者的匯款，連生產酒精的大廠也無端遭受牽連。高雄市警方追出他的落腳處，在台南拘捕他到案，依詐欺罪嫌移送法辦，經檢察官聲押獲准。
體重上百公斤的吳姓男子（28歲）在5年前，就曾利用台南某議員助理名義，藉口要向文化局提社區文創計畫，利用台南某科大校友身分，騙走母校贊助金，另也涉及多項詐欺罪，2018年經台南地方法院判8月徒刑。
據了解，疫情三級警戒發布之後，雙北等地民眾掀起搶購酒精熱潮，吳姓男子便在臉書，貼上「屏東海豐藥局─防疫商品現貨支援中」網頁，對外半價賣酒精、口罩及面罩，並載明「屏東大廠長懋」產品，不少人聯絡他訂購酒精，但匯款後沒收到貨，6月中旬，有人找去長懋化工要貨，確認屏東並沒海豐藥局，長懋也不曾出貨，民眾才知受騙，向警方報案。
高雄市刑警大隊偵五隊根據報案，發覺吳姓男子利用人頭電話卡與受騙人聯繫，追查出他落腳台南市永康大灣地區，報請台南地檢署檢察官指揮查辦全案。警方在大灣埋伏1周，7月13日晚間，發現他出門買飲料，立即擁上拘捕他到案，查出至少10人遭騙，受遭金額16萬元。前天警方將他移送台南地檢署，檢察官聲押他，法官裁定羈押禁見。
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