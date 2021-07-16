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誆稱生活顧問服務契約年領6%增值金 吸金上億判7年10月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

庠泰灃公司負責人吳泰登在高雄、台南招攬4名幹部，向民眾推銷生活顧問服務契約，每單位2萬元，約定每年可以獲得6%增值金，5年招攬215名投資人認購，非法吸金上億元，一審重判吳7年10月徒刑併科2500萬元，4幹部均獲緩刑，沒收犯罪所得，吳等5人上訴，4幹部與投資者和解，二審維持原罪刑外，撤銷沒收犯罪部分，且庠泰灃未扣案7756萬多元犯罪所得，除應發還被害人或請求損害賠償者外沒收，可上訴。

檢調調查，吳等人明知庠泰灃非銀行不得收受投資，卻在高雄、台南招攬楊姓、施姓、兩名蔡姓幹部，向民眾推銷購買生活顧問服務契約。

而生活顧問服務契約以提供生活用品、美容、健康、保健、養生、食衣住行育樂、往生規劃、網路行銷顧問服務為名義，分1年期、3年期A（躉繳型）、3年期B（分期型）、6年期等4種，以高於一般儲蓄保險及銀行定存年利率的6％增值金名目，每單位投資2萬元，契約期滿可領回本金及增值金。

庠泰灃從2012年5月起至2017年8月，共招攬215名投資人認購契約，非法吸金達1億1154萬多元。2017年1月間起，庠泰灃無法支付滿期契約款，僅能支付增值金，並片面調降增值金利率為3.75％，同年6月起仍無法支付投資人贖回本金與增值金，台南分公司8月間結束營業，庠泰灃9月申請停業。

台南地院合議庭認吳等人犯非法經營銀行業務罪，吳被判7年10月徒刑，併科2500萬元，其餘4名幹部分處1年10月至1年7月徒刑，均緩刑4年，另沒收庠泰灃7756萬多元及4幹部125萬至382萬元犯罪所得。吳等人不服上訴。

期間，楊姓、施姓、兩名蔡姓幹部賠償投資者損失，達成和解，經核算，施仍有65萬元犯罪所得，其餘3人賠償金額均多出查扣犯罪所得。

因此，台南高分院合議庭撤銷一審沒收犯罪所得部分，認未查扣庠泰灃7756萬多元及施65萬多元，除應發還被害人或得請求損害賠償者外沒收。至於量刑部分，合議庭認原審認事用法，均無不合，駁回上訴，維持原罪刑。

台南高分院合議庭認庠泰灃未查扣7756萬多元及施65萬多元，除應發還被害人或得請求損害賠償者外沒收，至於量刑部分，仍維持一審罪刑。圖／本報資料照
台南高分院合議庭認庠泰灃未查扣7756萬多元及施65萬多元，除應發還被害人或得請求損害賠償者外沒收，至於量刑部分，仍維持一審罪刑。圖／本報資料照

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