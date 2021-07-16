彰化傳出有員警混打疫苗？警察局：假訊息將究辦

政府還未開放新冠肺炎疫苗混打，但各地卻出現混打案例，有媒體甚至指稱，彰化縣還傳出有員警參與混打疫苗。彰化縣衛生局今天上午強調，此一傳聞是假訊息，將移送檢警調查。

彰化縣警察局也表示，有關疫苗接種，彰化縣警察局員警已造冊送衛生局，等候施打第二劑疫苗，但迄今尚未接獲衛生局通知施打第二劑疫苗，所以沒有混打問題，況且目前中央也未採混打方式。

彰化縣警察局表示，所屬員警、員工共3012人，到目前的施打率為96%，其餘主要是不願施打者，施打的疫苗以AZ最多，部分是莫德納，到目前為止都只是施打第一劑，而第二劑才造冊送衛生局，還未有人施打第二劑，絕不可能有人施打第二劑，並採混打方式，顯然這是假訊息。

傳聞「混打」的是溪湖警分局員警，但分局人員指出，全分局多人，在6月底才打完，絕大多數都打AZ，極少數才打莫德納，可能是有人打AZ，有人打莫德納，才誤傳是混打。