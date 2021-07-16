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不爽遭催討150萬工程款 他直接開車撞死對方判11年定讞
男子吳文章不滿遭催討150萬元工程款，駕車加速倒退撞死幫忙討債的方姓男子，一審依殺人罪判14年，二審因他和死者家屬和解，改判11年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，吳文章因處理屏東縣潮州某瀝青鋪設工程，和另名吳姓男子有150萬元工程款糾紛，屢次遭對方催款，但他認為雙方無此債務存在，均不理會對方。
2018年10月22日上午7時許，對方夥同方姓男子、張姓男子到工地向吳文章再次催款，過程中雙方發生不愉快，吳文章認為對方態度不佳，心生憤怒，不顧張、方站在車輛後方，他上車後加速倒車，張即時閃避而未受傷，但方閃避不及被撞擊倒地，輾壓在車輛底下，送醫急救仍身亡。
吳文章否認殺人犯行，供稱他當下沒有注意到張、方站在車子後方，自己因害怕想要趕快離開現場，才會倒車不小心撞到方。
屏東地方法院依殺人罪判吳文章14年徒刑，褫奪公權7年；高雄高分院二審審理期間，吳和方的家屬達成和解，改判11年徒刑，褫奪公權5年。最高法院認為判決認事用法、量刑無違誤，駁回上訴，全案定讞。
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