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空軍官兵裸奔、打手槍 遭公然猥褻移送辯：只是好玩
空軍某單位林姓、姚姓軍人，因情感糾紛被控恐嚇取財，憲兵隊介入調查後，又發現2人曾在公園裸奔、打手槍，還拍下影片留存；檢方訊時，2人均否認，辯稱拍裸奔影片「只是好玩」而已，檢方認為恐嚇部分前後說詞不一，另裸奔地點偏僻、黑暗，難認有給多數人觀覽犯意，偵結不起訴。
憲兵隊移送指出，林（28歲）、姚（19歲）是同單位同袍，林男得知姚之前在外發生車禍，後來跟他借車又超速被開罰單，去年10月竟接連恐嚇他「要將違紀跟上級長官報告」，姚因害怕前後匯款1萬5000元，又交付1萬元現金給林。
憲兵隊還發現，2人去年10月15日晚上8點多，在桃園觀音某處公園內一同裸奔，全身脫得清光來回奔跑，林甚至在戶外打手槍自慰，姚則在一旁錄影；因2人脫序行為被發現，軍方介入調查後依恐嚇取財、公然猥褻等罪嫌移送偵辦。
檢方訊時，林、姚均矢口否認犯行，林針對涉嫌恐嚇取財部分，辯稱說是陪姚去修車，認為朋友間要有所表示，姚才自願拿1萬5000元給他，另開他車超速怕之後收到罰單，所以才先向他索取1萬元，另裸奔、打手槍都「只是好玩」而已。
姚起初稱，被林發現車禍後對方說「看他心意」，他才加碼到1萬5000給他，但事後又改口說，林得知他在外撞車、超速，自己才想說給他錢，並採多退少補，後來林有把2萬5000元還給他，自己也沒有要提告。
檢方認為，姚前後證詞不一，也不能排出他是基於感情才交付金錢給林，另經勘驗2人裸奔、打手槍影片，當地是偏僻公園，周圍黑暗無人在場，他們挑選在無人地點從事不雅行為，主觀應無使不特定，或特定多數人得以共見共聞的犯意。
檢方偵結雖予以2人不起訴處分，但也指出，林、姚如涉有陸海空軍懲罰法的行為，應由所屬權責單位依法處理。
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