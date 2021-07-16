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男扮乩童誆稱治病虐打男童 被害者提告警方查辦

中央社 / 雲林縣16日電

雲林縣吳姓乩童假借治病為由當街虐打男童和婦人的影片在網路流傳，雲林縣西螺警分局介入調查，2名被害者也對乩童提出傷害告訴，全案依違反醫師法函送法辦。

網路近日流傳今年1月21至23日「玉石媽祖雲林遶境」的3段影音，影片中吳姓乩童疑以祭改、治病為由，拳打婦人下體、狠掐胸部；不顧男童哭喊抗拒，對男童掐頸、搥肚、肆意凌虐。

警方今天表示，吳姓乩童以治療為由對不特定民眾作法，已傳訊他到案說明，目前有2名被害者對其提出傷害告訴。警方目前擴大偵辦全案，尋找其他被害者。

警方說，有關吳姓乩童涉嫌違反醫師法、兒童及少年福利與權益保障法等情事，警方將蒐集相關事證，函送相關機關裁罰。

在雲林經營水果攤的吳姓乩童向警方強調，自己有整復師執照，懂得民俗療法，坦承替人治療，不過警方要他提供證照時，他無法拿出相關證照。

雲林縣衛生局指出，未取得合法醫師資格，執行醫療業務行為者，將違反醫師法移送雲林地檢署法辦。

雲林縣西螺鎮一名男子裝扮乩童，利用廟會活動涉嫌以治病之名，公開虐打老婦和孩童。圖／翻攝自臉書「西螺人讚出來」
雲林縣西螺鎮一名男子裝扮乩童，利用廟會活動涉嫌以治病之名，公開虐打老婦和孩童。圖／翻攝自臉書「西螺人讚出來」

醫師 衛生局

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