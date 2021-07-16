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「丟下懷孕的老婆到夜店玩真渣」成當小三鐵證 賠20萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

温姓女子與周姓人夫不倫，周妻擔憂家庭破碎且要獨自扶養幼子，提告向溫女求償100萬元；一審認為温女早知道周有家室，判賠20萬元。溫女上訴，訴苦未婚生女、母親罹癌、又是低收入戶，但台灣高等法院指她曾對周說「丟下懷孕的老婆到夜店玩耍真是渣」，顯知對方已婚，且她還帶小孩到處遊玩，經濟沒那麼不堪，駁回確定。

周姓夫妻2019年11月11日結婚，育有1子。周妻指控温女與丈夫通姦，不僅嚴重侵害她配偶權，也令她痛苦萬分，提損害賠償訴訟，求償100萬元。桃園地方法院考量温女任職彩券行、月薪2萬5800元、名下有2部車等情狀，判她賠償周妻20萬精神慰撫金。

周妻未上訴，反倒「小三」上訴。温女稱周隱瞞已婚身分，兩人對話雖曾提到「老婆」，但那只是他「女友（指周妻）」的代稱。温女表示，自己8歲時父母就離異，她跟著媽媽長大，家庭功能並不完全，而且22歲時遇人不淑、未婚生女，一人撐起家庭支出。温女訴苦自己是中低收入戶，母親又罹患癌症，名下雖有車子，但貨車是母親借名登記，另一台轎車則是為了通勤而「忍痛貸款」買的，希望法官體諒她經濟拮据、家境刻苦。

温女雖承認和周姓男子性交，但堅稱不知對方已婚。高等法院認為温女早在2019年11月14日就對周說「丟下懷孕的老婆到夜店玩耍真是渣」、「怎麼不傳（照片）給太太看呢？她應該會炸到直接生出來」，顯然知道周已婚且妻子懷孕。

此外，温女也曾說出「還說不把我當炮友」、「好好好，那我介紹我是你情婦吧」、「還有小三的精神賠償費」等語句，高院也認為這已經逾越一般朋友交遊分際，周妻自難忍受。

至於温女「喊窮」，周妻則提出她帶女兒到小琉球等地旅遊的照片反駁，且温女在臉書上也自述為了「玩游泳池」，特地入住中壢有超大泳池的精品旅館。高院認為温女生活非如她所述那麼困窘，賠償20萬元剛好。

温姓女子與周姓人夫不倫，周妻提告向溫女求償100萬元，一審認為温女早知道周有家室，判賠20萬元。溫女上訴稱周隱瞞婚姻狀況，但台灣高等法院指她曾對周說「丟下懷孕的老婆到夜店玩耍真是渣」，顯知對方已婚，駁回確定。示意圖／ingimage
温姓女子與周姓人夫不倫，周妻提告向溫女求償100萬元，一審認為温女早知道周有家室，判賠20萬元。溫女上訴稱周隱瞞婚姻狀況，但台灣高等法院指她曾對周說「丟下懷孕的老婆到夜店玩耍真是渣」，顯知對方已婚，駁回確定。示意圖／ingimage

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