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網傳聯合國宣布暫停使用AZ疫苗 男遭調查局送辦

中央社 / 台北15日電

調查局表示，LINE謠傳聯合國宣布暫停使用AZ疫苗等不實訊息，經查為沈姓男子自行編撰散布，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送地檢署偵辦。路透社
調查局表示，LINE謠傳聯合國宣布暫停使用AZ疫苗等不實訊息，經查為沈姓男子自行編撰散布，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送地檢署偵辦。路透社

調查局今天表示，LINE謠傳聯合國宣布暫停使用AZ疫苗等不實訊息，經查為沈姓男子自行編撰散布，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送地檢署偵辦。

法務部調查局新聞稿指出，LINE謠傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡！聯合國已公佈暫停使用！許多國家都不敢使用！都被退貨！引進台灣也沒有人敢打！」等不實訊息。

案經南投縣調查站及新北市調查處共同偵辦，經查聯合國並無發布停用阿斯特捷利康（AZ）疫苗訊息，並溯源查出不實訊息由沈姓男子自行編撰後發布至群組，日前約談沈男到案後移送士林地方檢察署偵辦。

此外，LINE群組另流傳台中市大里區的不實確診訊息，調查局認為恐引發大里區民眾恐慌，案經報請台中地檢署指揮偵辦，日前約談涉嫌散布不實訊息的李姓男子及陳姓女子到案，訊後移送中檢偵辦。

調查局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，但不實訊息仍在網路流竄，提醒民眾嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條已規範散播不實疫情訊息將負刑事責任，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

AZ疫苗 聯合國 新冠肺炎 調查局

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