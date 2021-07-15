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女網友散播新兵確診假訊息 因這理由獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

有一名男友去當兵的劉姓女網友，散布「新兵確診上了接駁車」等訊息遭依新冠肺炎特別條例送辦。示意圖。軍聞社
有一名男友去當兵的劉姓女網友，散布「新兵確診上了接駁車」等訊息遭依新冠肺炎特別條例送辦。示意圖。軍聞社

有一名男友去當兵的劉姓女網友，涉散布「新兵確診上了接駁車」等訊息，調查局詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。台北地檢署調查後，認為劉女是男友跟她講，且底下留言女網友們也附和，她沒主觀上犯意，今依罪嫌不足，不起訴。

Dcard社群「軍眷版」於今年5月間出現一則文章，標題是「國軍一定要等有人確診嗎？」，內容指「昨天是新兵回營的日子，很多家長跟女友也有打電話問，打1985的時候，他們那邊的人說什麼要很多人打上面的長官才會做決定…好啦現在有人爸媽確診 新兵也確診上了接駁車，整台車的人被隔離，然後現在聽說還有一位確診的…真的怕男友進去還真的回不來…」。

文中並附上「我剛剛問我男朋友確診的事情是真的嗎，他說是真的，還有另個自己是確診，然後還在他們教室寫假卡，反正現在就是知道…號確診，那一台板橋車的都被隔離了」等截圖。

台北市調查處溯源調查，是北部劉姓女子散布，今年6月7日約談劉女到案，劉女證實訊息來自LINE群組，因誤信且未經查證即張貼，到案前已向友人確認澄清無人確診。

檢方認為，認為劉女是男友跟她講，她是要提醒並且擔心其他女網友及她們的男友安全，且底下留言女網友們也附和，她內心確信這是真的，並沒有主觀上要散播假訊息的犯意，今依罪嫌不足，不起訴。

有一名男友去當兵的劉姓女網友，散布「新兵確診上了接駁車」等訊息遭依新冠肺炎特別條例送辦。台北地檢署調查後，認為劉女是男友跟她講，且底下留言女網友們也附和，她沒主觀上犯意，今依罪嫌不足，不起訴。聯合報系資料照
有一名男友去當兵的劉姓女網友，散布「新兵確診上了接駁車」等訊息遭依新冠肺炎特別條例送辦。台北地檢署調查後，認為劉女是男友跟她講，且底下留言女網友們也附和，她沒主觀上犯意，今依罪嫌不足，不起訴。聯合報系資料照

假訊息 國軍

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